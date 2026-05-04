RC Lens : «La Ligue en a décidé autrement», Florian Thauvin relance la polémique avec le PSG !

Alexis Brunet

Le 11 avril dernier, le PSG devait se déplacer sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1. Finalement, la rencontre avait été déplacée pour permettre aux Parisiens de préparer au mieux leur double confrontation face à Liverpool en Ligue des champions. Une décision qui avait fait polémique et que regrette Florian Thauvin.

Cette saison, le RC Lens et le PSG se livrent une grosse bataille pour le titre de champion de France. Les Parisiens sont pour le moment en tête avec six points d’avance sur les hommes de Pierre Sage, alors qu’il reste trois journées à disputer. Les deux équipes vont d’ailleurs s’affronter le 13 mai à Bollaert, mais la rencontre aurait dû se jouer avant cette date.

« On est obligé de s’adapter » Initialement, le match entre le PSG et le RC Lens devait se disputer le 11 avril. La LFP avait finalement décidé de reporter la rencontre, pour permettre aux Parisiens de préparer au mieux leurs quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool, car l’affrontement face aux Nordistes était prévu entre l’aller et le retour. Cela avait fait polémique et Florian Thauvin s’est exprimé sur le sujet ce dimanche dans le CFC. « Bien évidemment (qu'il fallait jouer la rencontre à sa date initiale). Je pense que c’était le meilleur moment pour le jouer, après la ligue en a décidé autrement. On est obligé de s’adapter, on a pas voulu perdre d’énergie avec cette prise de décision, donc on les jouera la semaine prochaine. »