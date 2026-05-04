«L’un des meilleurs joueurs du monde» absent contre le Bayern Munich : Bertrand Latour s'inquiète pour le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir à Munich, le PSG va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Touché à l’aller, Achraf Hakimi sera absent pour ce match retour. Alors que le latéral droit marocain risque d’être remplacé par Warren Zaïre-Emery, Bertrand Latour a fait preuve d’une certaine inquiétude ce dimanche.

Un match retour sous haute tension. Mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique vont devoir composer sans Achraf Hakimi, blessé à l’aller et forfait pour ce choc. Forcément, le coach parisien devrait faire appel à Warren Zaïre-Emery afin de remplacer le Marocain dans le couloir droit de la défense. Si le numéro 33 a déjà parfaitement prouvé qu’il pouvait assurer l’intérim à ce poste, Betrand Latour lui, ne minimise pas les potentielles conséquences de l’absence d’Achraf Hakimi.

« C’est quand même l’un des meilleurs joueurs du monde, l’an dernier on parlait de lui pour être le Ballon d’Or » « Moi je trouve que d'une manière générale on sous estime un peu la performance je trouve d’Hakimi. C’est quand même l’un des meilleurs joueurs du monde, l’an dernier on parlait de lui pour être le Ballon d’Or », a ainsi confié le journaliste sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche soir, avant de poursuivre.