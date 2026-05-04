«L’un des meilleurs joueurs du monde» absent contre le Bayern Munich : Bertrand Latour s'inquiète pour le PSG !

Mercredi soir à Munich, le PSG va tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Touché à l’aller, Achraf Hakimi sera absent pour ce match retour. Alors que le latéral droit marocain risque d’être remplacé par Warren Zaïre-Emery, Bertrand Latour a fait preuve d’une certaine inquiétude ce dimanche.
Un match retour sous haute tension. Mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique vont devoir composer sans Achraf Hakimi, blessé à l’aller et forfait pour ce choc. Forcément, le coach parisien devrait faire appel à Warren Zaïre-Emery afin de remplacer le Marocain dans le couloir droit de la défense. Si le numéro 33 a déjà parfaitement prouvé qu’il pouvait assurer l’intérim à ce poste, Betrand Latour lui, ne minimise pas les potentielles conséquences de l’absence d’Achraf Hakimi.
« C’est quand même l’un des meilleurs joueurs du monde, l’an dernier on parlait de lui pour être le Ballon d’Or »
« Moi je trouve que d'une manière générale on sous estime un peu la performance je trouve d’Hakimi. C’est quand même l’un des meilleurs joueurs du monde, l’an dernier on parlait de lui pour être le Ballon d’Or », a ainsi confié le journaliste sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche soir, avant de poursuivre.
Zaïre-Emery risque également de manquer au milieu de terrain
« La effectivement Zaire-Emery fait une très bonne saison et prouve sa polyvalence, mais l’avoir arrière droit c’est aussi ne pas l’avoir au milieu de terrain et on peut avoir des réserves de ce point de vue là compte tenu de la forme de Fabian Ruiz qui prépare la Coupe du monde depuis six mois. Donc moi je suis très interrogatif. Je pense qu’Hakimi c’est pas l’épaisseur du trait son absence c’est plus que majeur et notamment pour marquer des buts », conclut Bertrand Latour, qui craint cette absence pour le PSG face au Bayern.