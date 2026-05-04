«Ils avaient été vraiment adorables» : Le comportement des joueurs du PSG a fait halluciner à l'étranger !

Alexis Brunet

Ce mercredi, le PSG affrontera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Malheureusement, les Parisiens ne séjourneront pas dans le même hôtel que la saison dernière, lorsqu’ils avaient remporté la C1. Les joueurs de Luis Enrique avaient d’ailleurs laissé un très bon souvenir au personnel et certains s’étaient même montrés très généreux.

C’est une destination qui va rappeler de très bons souvenirs au PSG. Mercredi soir, le club de la capitale disputera sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena, là où il y a un peu plus d’un an les Parisiens avaient remporté la compétition contre l’Inter Milan (5-0). Un joli clin d’œil, qui pourrait peut-être porter chance aux coéquipiers de Vitinha.

« Plusieurs joueurs ont laissé un pourboire généreux au personnel » Pour cette demi-finale retour, le PSG ne séjournera malheureusement pas dans l’hôtel qu’il avait fréquenté la saison dernière. Les Parisiens avaient d’ailleurs laissé un très bon souvenir au personnel, comme le raconte Alain, ancien employé de l’établissement, interrogé par L’Équipe. « L'ambiance avait été plutôt détendue et très sereine. En tant que Français, on m'avait demandé d'être au service de l'équipe. Les joueurs avaient été vraiment adorables. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ne soient guère gênés d'être mélangés avec les autres clients de l'hôtel et d'être aussi disponibles avec eux pour des selfies, mais aussi de prendre le temps d'échanger avec d'autres stars qui y séjournaient telles que la légende brésilienne Romario ou Sir Alex Ferguson. Fait rarissime avec des stars de cette renommée : plusieurs joueurs ont laissé un pourboire généreux au personnel. »