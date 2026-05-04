«Vous allez assumer devant 50 000 personnes sans entraîneur» : La proposition osée pour mettre les joueurs de l’OM «devant leurs responsabilités»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Excédé par la nouvelle défaite de l’OM samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0), Julien Benneteau a fait une proposition : laisser les joueurs en auto-gestion pour les deux matchs qu’il reste à disputer cette saison. Selon lui, Habib Beye n’a pas à démissionner, lui dont l’avenir est déjà très incertain, et cela permettra de mettre les Olympiens devant leurs responsabilités.

Si Pascal Dupraz en a profité pour remettre un tacle à Habib Beye, ainsi qu’à Medhi Benatia, Julien Benneteau a avant tout pointé la responsabilité des joueurs ce dimanche au lendemain de la défaite de l’OM à Nantes (3-0). À ses yeux, et si le technicien sénégalais a bien évidemment sa part de responsabilité dans les derniers résultats de son équipe, il ne doit pas démissionner pour autant, mais il laisserait en revanche les Olympiens en auto-gestion pour les deux derniers matchs de la saison, au Havre puis à domicile contre Rennes.

« Les seuls fautifs, là aujourd’hui le 2 mai, ce sont les joueurs » « Les seuls fautifs, là aujourd’hui le 2 mai, ce sont les joueurs. Ils ont eu De Zerbi, ils ont eu Pancho, ils ont eu Beye. Il n’y a pas un entraîneur au monde qui donne comme consigne de marcher pendant 70 minutes. Il n’y en a pas un. Les mecs, ce qu’ils font depuis des matchs, mais c’est lamentable. Beye, il n’a pas à démissionner. Il s’est foutu dans la merde tout seul avec Benatia, il ne pouvait pas refuser ce poste. Il reste deux matchs, il n’a pas à démissionner. En revanche, moi, je suis patron de l’OM, mais les joueurs se démerdent. Les gars, vous savez quoi, votre coach, il est payé, votre staff, il est payé, il vous reste deux matchs, c’est de l’auto-gestion, vous vous démerdez ! Il faut les mettre devant leurs responsabilités les Balerdi, Medina et compagnie. C’est lamentable ce qu’ils font ! », a déclaré Julien Benneteau dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.