F1 : Verstappen devenu papa, «c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pilote de légende, Max Verstappen a vu sa vie être chamboulée il y a quelques mois lorsque le quadruple champion du monde est devenu papa. Auprès du Telegraaf, le pilote Red Bull est revenu plus en détail sur sa paternité, n’hésitant pas à dire que sa fille sera libre de ses choix dans le futur.

Il y a un peu plus d’un an, Max Verstappen devenait papa d’une petite fille avec sa compagne Kelly Piquet. Le pilote Red Bull a forcément pris en maturité depuis cet heureux événement, et s’est confié auprès de De Telegraaf à ce sujet.

« Elle sera libre de décider elle-même de ce qu’elle aimera faire plus tard » « Pour moi, la chose la plus importante est ’reste toujours toi-même’. Et en ce qui me concerne, elle sera libre de décider elle-même de ce qu’elle aimera faire plus tard. Il y a beaucoup de parents qui poussent leur enfant et veulent l’orienter dans une certaine direction, par exemple en ce qui concerne le sport. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Je pense que l’on peut faire découvrir certains sports à un enfant, mais qu’en fin de compte, c’est à lui de choisir ce qu’il veut faire », a ainsi confié Max Verstappen avant de poursuivre.