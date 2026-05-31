F1 : Verstappen devenu papa, «c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire»

Pilote de légende, Max Verstappen a vu sa vie être chamboulée il y a quelques mois lorsque le quadruple champion du monde est devenu papa. Auprès du Telegraaf, le pilote Red Bull est revenu plus en détail sur sa paternité, n’hésitant pas à dire que sa fille sera libre de ses choix dans le futur.
Il y a un peu plus d’un an, Max Verstappen devenait papa d’une petite fille avec sa compagne Kelly Piquet. Le pilote Red Bull a forcément pris en maturité depuis cet heureux événement, et s’est confié auprès de De Telegraaf à ce sujet.
« Elle sera libre de décider elle-même de ce qu’elle aimera faire plus tard »
« Pour moi, la chose la plus importante est ’reste toujours toi-même’. Et en ce qui me concerne, elle sera libre de décider elle-même de ce qu’elle aimera faire plus tard. Il y a beaucoup de parents qui poussent leur enfant et veulent l’orienter dans une certaine direction, par exemple en ce qui concerne le sport. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Je pense que l’on peut faire découvrir certains sports à un enfant, mais qu’en fin de compte, c’est à lui de choisir ce qu’il veut faire », a ainsi confié Max Verstappen avant de poursuivre.
« Je ne veux pas d’elle dans le paddock maintenant »
« La pratique d’un sport soit généralement une bonne chose. Pour rester en bonne santé, et cela permet aussi de ne pas traîner dans la rue. On est alors moins susceptible de faire des bêtises. De plus, je pense qu’il est important d’être gentil avec sa famille. Et de s’arrêter parfois pour penser que tout le monde ne sera pas là pour toujours. Et d’être compatissant, surtout envers les personnes qui vous entourent. Je ne veux pas d’elle dans le paddock maintenant. Premièrement, parce qu’elle ne s’en souviendra pas plus tard de toute façon, mais aussi dans un souci de respect de la vie privée. Un bébé ou un jeune enfant doit mener une vie insouciante », conclut le quadruple champion du monde.