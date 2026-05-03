Mercato - OM : «Son avenir s’inscrit ailleurs», le transfert de Mason Greenwood est confirmé ?

Pierrick Levallet

Considéré comme le meilleur joueur de l’OM depuis un moment maintenant, Mason Greenwood pourrait faire ses valises à l’issue de la saison. L’attaquant de 24 ans ne se sentirait plus vraiment à son aise au sein du club phocéen. Les dirigeants marseillais ne devraient d’ailleurs pas le retenir si une offre intéressante arrive sur la table.

Et si Mason Greenwood quittait l’OM à l’issue de la saison ? Arrivé en 2024 après un bon passage à Getafe en Espagne, l’attaquant de 24 ans a très vite fait ses preuves sur la Canebière. L’Anglais est même encore aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du club phocéen. Seulement, l’ancien de Manchester United semble s’offrir du climat tendu qui s’est installé chez les Olympiens depuis quelques semaines maintenant. Mason Greenwood ne se sentirait plus vraiment à son aise, et pourrait ainsi faire ses valises.

Mason Greenwood loin de l'OM dès cet été ? La Minute OM est d’ailleurs de confirmer la tendance. « L’avenir s’inscrit également ailleurs pour Greenwood » explique le média marseillais. Le joueur de 24 ans serait ainsi pressenti sur le départ, surtout en cas d’offre satisfaisante. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood est estimé à 55M€ selon Transfermarkt. L’OM pourrait ainsi avoir l’occasion de renflouer ses caisses cet été avec son transfert, et de réinvestir cet argent sur d’autres recrues.