Mercato - PSG : Un indice est lâché sur le futur salaire de Dembélé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé est dans le flou quant à son avenir. Alors que son futur dépend de la Ligue des Champions, le numéro 10 de Luis Enrique sera fixé en fin de saison. Et en cas de prolongation d'Ousmane Dembélé, le PSG a déjà une idée bien précise de son futur salaire.

Lors de l'été 2023, le PSG s'est attaché les services d'Ousmane Dembélé. Alors que l'international français disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a profité de la situation pour l'arracher au FC Barcelone. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club », avait déclaré Ousmane Dembélé après sa signature au PSG.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

PSG : «Tout est une question de timing» pour Dembélé Arrivé au PSG le 12 aout 2023, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Alors qu'il lui reste encore deux années de contrat, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait rempiler, mais pas avant l'issue de cet exercice. D'après les indiscrétions de L'Equipe, « tout est une question de timing » pour Ousmane Dembélé. Et toutes les parties estiment que le moment n'est pas opportun pour sa prolongation à ce jour.