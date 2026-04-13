Mercato - PSG : Une décision est prise pour Ousmane Dembélé, l'annonce à Paris !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu au PSG. S'il ne prolonge pas dans un avenir proche, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait être vendu lors des prochains mercatos, à moins qu'il ne parte librement et gratuitement à l'issue de son bail. Conscient de la situation, le PSG a pris une première décision concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé.

Après avoir passé six saisons au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a signé au PSG. Alors qu'il disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€, l'international français a été recruté par le club parisien le 12 aout 2023. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club », s'était enflammé Ousmane Dembélé après sa signature au PSG.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Tout est une question de timing» Lors de son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Par conséquent, le numéro 10 de Luis Enrique pourrait bientôt quitter le club de la capitale s'il ne rempile pas très vite. En effet, Ousmane Dembélé pourrait être vendu lors des prochaines fenêtres de transferts, et ce, pour ne pas partir librement et gratuitement à l'issue de son engagement.