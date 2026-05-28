José Mourinho au Real Madrid : Un accord est enfin annoncé !

Amadou Diawara

Alors qu'Alvaro Arbeloa ne conserve pas son poste d'entraineur de l'équipe première du Real Madrid, Florentino Pérez aurait déjà choisi son successeur pour la saison prochaine : José Mourinho. D'après la presse portugaise, le club merengue, le Special One et Benfica auraient trouvé un accord de principe.

Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid le 1er juin 2025. Toutefois, le coach espagnol n'a pas fait long feu à la Maison-Blanche. Pas du tout satisfait par le travail de Xabi Alonso, Florentino Pérez l'a remercié le 12 janvier 2026. Dans la foulée, le président du Real Madrid a promu Alvaro Arbeloa - ex-technicien du Castilla - en tant que nouvel entraineur de son équipe première.

Un accord de principe entre le Real Madrid, Benfica et le clan Mourinho ? A l'instar de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne s'est pas inscrit sur la durée au Real Madrid. Interrogé en conférence de presse à la fin de la saison 2025-2026, l'entraineur de 43 ans a officialisé son départ : « Des adieux au Real Madrid ? J’espère que ce sera plutôt un au revoir. J’ai toujours considéré le Real Madrid comme ma maison. Cela fait 20 ans que j’appartiens au Real Madrid, c’est chez moi. C’est mon dernier match cette saison (Real-Athletic ce samedi soir), mais je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie comme entraîneur au Real Madrid, on ne sait jamais. Je vais essayer d’en profiter. Et en pensant à gagner. Si je confirme que je ne vais pas rester ? Oui, je le confirme. Mes discussions avec les joueurs ? Je pars avec énormément de reconnaissance, ils m’ont rendu meilleur, ils m’ont permis de prendre du plaisir chaque jour. Je suis très reconnaissant envers le club pour cette opportunité. Je pars après ces huit années avec beaucoup de gratitude, en laissant derrière moi beaucoup d’amis. J’espère pouvoir revenir un jour ».