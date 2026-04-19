Real Madrid : «Florentino Pérez en a fait une affaire personnelle», le feuilleton Vinicius Jr est bientôt terminé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De plus en plus critiqué avec le Real Madrid, Vinicius Jr est pourtant considéré comme un joueur essentiel du club madrilène. Alors que les dirigeants merengue souhaitent toujours bâtir leur équipe autour du numéro 7 et de Kylian Mbappé, le président Florentino Perez s’est occupé personnellement de la prolongation du Brésilien, qui devrait bientôt être officialisée.

Cette semaine, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Clairement, la prestation de Vinicius Jr a été décriée. Depuis sa deuxième place controversée au Ballon d’Or 2024, l’ailier brésilien ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau, et commence à subir de nombreuses critiques. Pour autant, le Real Madrid ne souhaite clairement pas s’en séparer à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole.

🚨 NEW: The renewal of Vini Jr.’s contract is a PERSONAL matter for Florentino Perez.



There is total understanding between the player and the President.



The idea is to make Vini Jr.’s extension OFFICIAL before World Cup. @jfelixdiaz pic.twitter.com/knDdYUB06u — Madrid Zone (@theMadridZone) April 19, 2026

« Le renouvellement du contrat de Vini Jr. est une affaire personnelle pour Florentino Pérez » En effet, ce dimanche, AS annonce que Vinicius Jr est tout proche de prolonger son contrat en Espagne. Les deux parties discutent autour de cette prolongation depuis plusieurs semaines, et le président Florentino Perez s’est même chargé personnellement de convaincre l’international Brésilien de signer un nouveau bail à Madrid. « Le renouvellement du contrat de Vini Jr. est une affaire personnelle pour Florentino Pérez », annonce ainsi AS.