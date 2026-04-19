Real Madrid : «Florentino Pérez en a fait une affaire personnelle», le feuilleton Vinicius Jr est bientôt terminé ?

De plus en plus critiqué avec le Real Madrid, Vinicius Jr est pourtant considéré comme un joueur essentiel du club madrilène. Alors que les dirigeants merengue souhaitent toujours bâtir leur équipe autour du numéro 7 et de Kylian Mbappé, le président Florentino Perez s’est occupé personnellement de la prolongation du Brésilien, qui devrait bientôt être officialisée.
Cette semaine, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Clairement, la prestation de Vinicius Jr a été décriée. Depuis sa deuxième place controversée au Ballon d’Or 2024, l’ailier brésilien ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau, et commence à subir de nombreuses critiques. Pour autant, le Real Madrid ne souhaite clairement pas s’en séparer à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole.
« Le renouvellement du contrat de Vini Jr. est une affaire personnelle pour Florentino Pérez »
En effet, ce dimanche, AS annonce que Vinicius Jr est tout proche de prolonger son contrat en Espagne. Les deux parties discutent autour de cette prolongation depuis plusieurs semaines, et le président Florentino Perez s’est même chargé personnellement de convaincre l’international Brésilien de signer un nouveau bail à Madrid. « Le renouvellement du contrat de Vini Jr. est une affaire personnelle pour Florentino Pérez », annonce ainsi AS.
Vinicius Jr va-t-il retrouver son meilleur niveau ?
Le quotidien espagnol précise également que pour la saison 2026-2027, le Real Madrid a également prévu de bâtir son équipe autour du duo composé de Vinicius Jr et de Kylian Mbappé. « Je veux rester ici longtemps. On parle de ma prolongation, il ne me reste qu’un an de contrat mais je suis très tranquille à ce sujet », déclarait d’ailleurs la star de 25 ans autour de son avenir dans la capitale espagnole au début du mois de janvier. Reste désormais à savoir si le deuxième du Ballon d’Or 2024 réussira à retrouver son meilleur niveau dans les prochaines saisons...