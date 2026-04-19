Départ pour le Real Madrid : L'échange avec un journaliste qui plonge José Mourinho dans un fou rire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

José Mourinho de retour au Santiago Bernabeu cet été, non pas en tant qu'entraîneur visiteur, mais plutôt dans le costume de coach principal du Real Madrid ? C'est l'une des rumeurs du moment qui circule dans les médias. Elle a d'ailleurs donnée vie à une scène amusante en conférence de presse.

Et si c'était le moment, treize ans après son départ, de revenir au Real Madrid pour José Mourinho ? Depuis cette année 2013, The Special One a bien voyagé en retrouvant Chelsea avant d'enchaîner Manchester United et Tottenham. Egalement passé par la Roma, Fenerbahçe et à présent le Benfica Lisbonne, Mourinho serait dans les petits papiers de Florentino Pérez dans le cadre de la succession d'Alvaro Arbeloa sur le banc de touche du Real Madrid pour la saison prochaine.

🇵🇹 José Mourinho en réponse à un journaliste qui l'interroge concernant les rumeurs d'un départ du Benfica :



"Et tu peux confirmer que tu vas rester dans ton média ?"



🎙️ Journaliste : "Oui je peux le confirmer car personne ne me veut !"



😭😭😭😭pic.twitter.com/kt6cwitCfK — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 18, 2026

«Oui, je peux le confirmer car personne ne me veut !» Record est même allé plus loin en cette fin de semaine. Le média portugais affirme que le président du Real Madrid serait prêt à formuler une offre contractuelle à José Mourinho dans les jours qui viennent afin de prendre la température sur un intérêt ou non de celui qui a entraîné l'équipe merengue de 2010 à 2013. Les rumeurs fusent depuis quelques heures dans les médias à ce sujet, poussant un journaliste portugais à interroger le principal concerné en conférence de presse. Voici la réponse que Mourinho lui a adressé lorsque ce dernier lui a demandé de confirmer sa continuité au Benfica Lisbonne la saison prochaine. « Et tu peux confirmer que tu vas rester dans ton média ? ». En répondant du tac au tac, voici la déclaration du journaliste qui a provoqué un fou rire chez José Mourinho. « Oui, je peux le confirmer car personne ne me veut ! ».