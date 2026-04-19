Départ pour le Real Madrid : L'échange avec un journaliste qui plonge José Mourinho dans un fou rire !

José Mourinho de retour au Santiago Bernabeu cet été, non pas en tant qu'entraîneur visiteur, mais plutôt dans le costume de coach principal du Real Madrid ? C'est l'une des rumeurs du moment qui circule dans les médias. Elle a d'ailleurs donnée vie à une scène amusante en conférence de presse.
Et si c'était le moment, treize ans après son départ, de revenir au Real Madrid pour José Mourinho ? Depuis cette année 2013, The Special One a bien voyagé en retrouvant Chelsea avant d'enchaîner Manchester United et Tottenham. Egalement passé par la Roma, Fenerbahçe et à présent le Benfica Lisbonne, Mourinho serait dans les petits papiers de Florentino Pérez dans le cadre de la succession d'Alvaro Arbeloa sur le banc de touche du Real Madrid pour la saison prochaine.
«Oui, je peux le confirmer car personne ne me veut !»
Record est même allé plus loin en cette fin de semaine. Le média portugais affirme que le président du Real Madrid serait prêt à formuler une offre contractuelle à José Mourinho dans les jours qui viennent afin de prendre la température sur un intérêt ou non de celui qui a entraîné l'équipe merengue de 2010 à 2013. Les rumeurs fusent depuis quelques heures dans les médias à ce sujet, poussant un journaliste portugais à interroger le principal concerné en conférence de presse. Voici la réponse que Mourinho lui a adressé lorsque ce dernier lui a demandé de confirmer sa continuité au Benfica Lisbonne la saison prochaine. « Et tu peux confirmer que tu vas rester dans ton média ? ». En répondant du tac au tac, voici la déclaration du journaliste qui a provoqué un fou rire chez José Mourinho. « Oui, je peux le confirmer car personne ne me veut ! ».
Deschamps, Klopp ou encore Pochettino pour le Real Madrid ?
Une séquence légère qui change du protocole basique des conférences de presse habituelles, à savoir les questions et les réponses. En parallèle de la piste menant à José Mourinho, il est également question d'une nomination de Didier Deschamps, de Jürgen Klopp, de Mauricio Pochettino ou encore d'Unai Emery ces derniers temps. Le décor est planté pour cette fin de saison qui annonce un feuilleton haletant dans la course à l'entraîneur.