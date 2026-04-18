«C'est très grave» pour le Real Madrid, un «vrai leader» est demandé à la place de Mbappé

Le Real Madrid ne remportera pas la Ligue des champions cette année. Après son élimination en quarts de finale contre le Bayern Munich, le club espagnol s'apprête à connaître une nouvelle saison blanche. Forcément c'est une grande déception pour un tel club qui doit se remettre en question et trouver des solutions pour régler le problème. Jusqu'à recruter un nouveau leader à la place de Kylian Mbappé ?
Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024, le club a bien du mal à proposer un niveau de jeu à la hauteur des espérances. Eliminés en quarts de finale de la Ligue des champions, les Madrilènes ne pourront pas compter sur la Liga pour se rattraper a priori vu l'écart avec le FC Barcelone. Pedja Mijatovic, ancienne légende du club, a une nouvelle fois commenté cet échec.
Une situation inquiétante au Real Madrid
Considéré comme le meilleur club du monde, le Real Madrid a bien du mal à faire valoir sa réputation en ce moment. Le club est trop souvent porté par les exploits de Kylian Mbappé qui a du mal à porter son équipe vers le haut. « Deux années sans titre, c’est très grave pour le Real Madrid. C’est pour ça que c’est le plus grand club du monde. Ne rien gagner, c’est un échec. Dans le football actuel, on ne peut pas gagner tout le temps et les supporters madrilènes sont mal habitués. Gagner six Ligues des champions ces dernières années, personne ne refera ça » débute Mijatovic d'après des propos rapportés par AS.
« Au Real Madrid, ce qu’il manque c’est un vrai leader sur le terrain »
Kylian Mbappé semble avoir du mal à donner un élan collectif positif partout où il passe. Après le PSG, il est devenu leader du Real Madrid sans pour autant réussir à initier une dynamique très positive. Malgré ses nombreuses réalisations, cela ne suffit pas au club espagnol pour exister du mieux possible. « Maintenant, il faut reconstruire une équipe pour recommencer à gagner. Mbappé est venu pour marquer des buts et il le fait. Au Real Madrid, ce qu’il manque c’est un vrai leader sur le terrain. Ce n’est pas toujours le meilleur buteur qui l’est » poursuit Pedja Mijatovic, qui a porté le maillot du club de 1996 à 1999.