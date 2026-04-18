Kylian Mbappé : La nouvelle attaque de la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a énormément donné pour le Real Madrid, allant même jusqu’à jouer en étant blessé. Mais voilà que malgré ces efforts, le Français n’est aujourd’hui pas épargné par la presse espagnole. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, les médias n’hésitent pas à s’attaquer à Mbappé et on a encore pu le voir récemment avec une influence qui serait néfaste pour Vinicius Jr.

En 2024, en rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé s’imaginait certainement que ça se passerait certainement mieux pour lui. Actuellement, le Français traverse une période compliquée et ça se traduit notamment par de nombreuses critiques dans les médias espagnols. En effet, Mbappé n’est pas épargné par la presse de l’autre côté des Pyrénées. Et dernièrement, c’est Sport qui a rajouté de l’huile sur le feu, assurant que « Mbappé ruine la meilleure version de Vinícius ».

«Il doit faire mieux» : Jérôme Rothen se lâche sur Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid ! https://t.co/uAUA4wybLo — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

L’absence de Mbappé a profité à Vinicius Jr… Kylian Mbappé pourrait donc aujourd’hui être un poids pour Vinicius Jr au Real Madrid. Alejandro Alcazar a alors expliqué : « Les performances de Kylian Mbappé devant le but ont chuté depuis sa blessure au genou début décembre, qui a fortement impacté ses résultats. Cette blessure a permis à Vinícius de prendre les rênes de l'attaque du Real Madrid et de redonner confiance à une équipe en difficulté. Sans Mbappé, le Real Madrid a disputé ses meilleurs matchs de la saison, éliminant Manchester City et restant au contact du FC Barcelone en Liga. Le Français avait tellement forcé sur son genou qu'il en a payé le prix, manquant sept matchs depuis le début de l'année 2026 et laissant la responsabilité de l'attaque de l'équipe entre les mains de son coéquipier. Depuis son arrivée, Arbeloa s'est pleinement investi auprès de Vinícius , au point que le Brésilien est devenu le meilleur buteur du Real Madrid depuis le début de l'année . Il compte 12 buts, soit deux de plus que le Français , malgré 770 minutes de jeu supplémentaires. Le Brésilien a retrouvé sa forme optimale sur le terrain, se sentant à nouveau important et heureux, comme avant l'arrivée de son coéquipier ».