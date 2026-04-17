«Ça n’a jamais marché» : Un «échec dramatique» est dénoncé avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Ce mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à la Ligue des champions après sa défaite contre le Bayern Munich (4-3, 6-4 aux scores cumulés). Kylian Mbappé et Vinicius Jr n’ont pas su faire éviter le pire aux Merengue sur la pelouse bavaroise. Un « échec terrible et dramatique » a ainsi été dénoncé avec les deux stars au sein de la Casa Blanca.

Les espoirs du Real Madrid ont été éteints par le Bayern Munich ce mercredi soir. Le club madrilène a fini par s’incliner (4-3, 6-4 au cumul des scores) et a donc été éliminé de la Ligue des champions. Kylian Mbappé et Vinicius Jr n’ont pas permis aux Merengue de renverser la vapeur, alors qu’ils étaient revenus au score à deux reprises après les buts d’Arda Güler et du capitaine de l’équipe de France. Un échec cuisant a alors été dénoncé par Romain Molina avec les deux stars.

«C’est décevant» : Kylian Mbappé fait une promesse après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions https://t.co/juIs5EPGyF — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«C’est un constat d’échec terrible» « Ça n’a jamais marché. Et le trio avec Bellingham n’a jamais marché. C’est un constat d’échec terrible. On va rajouter Bellingham, parce qu’à la base, le Real Madrid veut promouvoir ces trois personnes-là. C’est un constat d’échec absolument dramatique pour le club. Ce virage qu’a pris le club… Faire une saison blanche complète, je ne sais pas si on se rend compte quand même. Je ne sais pas à quand il faut remonter pour avoir une saison aussi médiocre du Real Madrid » a confié le journaliste dans Colinterview.