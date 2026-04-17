Un «fiasco total» avec Kylian Mbappé au Real Madrid, le «grand responsable» est désigné sur RMC !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé semble se diriger vers sa première réelle saison blanche au Real Madrid. Le club madrilène a dit adieu à la Ligue des champions ce mercredi soir après sa défaite sur la pelouse du Bayern Munich (4-3, 6-4 au cumul des scores). Mais sur RMC, on estime que l’attaquant de 27 ans n’est pas le seul responsable de cet échec cuisant sur cet exercice 2025-2026.

Cette saison, le Real Madrid ne devrait remporter aucun trophée. Le club madrilène a dit adieu à la Ligue des champions ce mercredi soir après avoir perdu sur la pelouse du Bayern Munich (4-3, 6-4 aux scores cumulés). Malgré son but, Kylian Mbappé n’a pas su empêcher l’élimination aux siens. Et en championnat, les Merengue sont à 9 points du leader le FC Barcelone à 7 journées de la fin. Le capitaine de l’équipe de France commence donc à être sérieusement pointé du doigt en Espagne. Mais sur RMC, on estime que le responsable de cet échec cuisant n’est pas l’attaquant de 27 ans... mais Florentino Pérez !

Ballon d’Or - Kylian Mbappé peut faire comme Zidane : Voilà la théorie ! https://t.co/aXzlfRCzwZ — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Des problèmes d’égo dans le vestiaire» du Real Madrid provoqués par Kylian Mbappé ? « Quand Mbappé arrive au Real Madrid, le club est champion d’Europe. Il arrive avec le souhait de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Ça joue vraiment en sa défaveur ce timing là. Depuis que le PSG joue comme une équipe, ils sont phénoménaux et ils sont tous unis comme les doigts de la main. Et bizarrement, depuis son arrivée au Real Madrid, cela a provoqué des problèmes d’égo dans le vestiaire. Du jour au lendemain, tu dis à tes stars ‘ce n’est plus vous les stars, mais lui’. Donc malgré lui, il a une responsabilité sur la saison blanche du Real. Mais il n’est pas le seul. Le plus grand responsable de tout ça, c’est Florentino Pérez » a d’abord lancé Emmanuel Petit dans Rothen s’enflamme.