«C’est décevant» : Kylian Mbappé fait une promesse après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a connu une grosse désillusion ce mercredi en Ligue des champions. Après être revenu au score à deux reprises, les hommes d’Alvaro Arbeloa se sont inclinés face au Bayern Munich (4-3, 6-4 au cumul des scores) et ont donc été éliminés de la compétition européenne. Kylian Mbappé est alors sorti du silence et a fait une promesse sur ses réseaux sociaux.

Ce mercredi, le Real Madrid avait espéré une meilleure soirée en Ligue des champions. Le choc retour contre le Bayern Munich avait pourtant bien démarré, avec une ouverture du score d’Arda Güler dès les premières minutes de jeu après une erreur de Manuel Neuer. Mais finalement, les hommes d’Alvaro Arbeloa n’ont jamais su enfoncer le clou et ont lancé ceux de Vincent Kompany reprendre l’avantage et s’imposer (4-3, 6-4 au cumul des scores).

«Ils sont très c*ns ces journalistes» : Trop c’est trop, l’acharnement médiatique autour de Kylian Mbappé le fait craquer https://t.co/Vr8uTIyHTb — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Nous regagnerons à nouveau très bientôt» Buteur, Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher le naufrage des siens sur la scène européenne. Il n’a donc pas manqué de sortir du silence après cette nouvelle élimination. « Nous avons essayé jusqu’au bout, mais ce n’était pas suffisant. C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante mais on doit aller de l’avant. Nous devons nous regarder de près pour éviter ce genre de déception à nouveau, mais nous ne renoncerons jamais ! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous regagnerons à nouveau très bientôt » a expliqué le capitaine de l’équipe de France sur son compte Instagram.