«Ils sont très c*ns ces journalistes» : Trop c’est trop, l’acharnement médiatique autour de Kylian Mbappé le fait craquer

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vincent Moscato enrage. La tête d'affiche de l'émission du Super Moscato Show sur RMC a pris la parole jeudi, quelques heures après l'échec du Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2 à l'aller et 3-4 au retour). La presse espagnole a une nouvelle fois pointé du doigt Kylian Mbappé malgré une performance aboutie du point de vue de l'ancien rugbyman. L'épisode de trop.

A l'aller comme au retour. Kylian Mbappé a su trouver le chemin des filets à chaque opposition face au Bayern Munich pendant les quarts de finale de Ligue des champions mercredi et la semaine dernière. Cependant, cela n'a pas suffi pour permettre au Real Madrid d'éliminer le champion d'Allemagne de la plus belle des compétitions européennes de clubs. Résultat, comme la saison passée, le Real Madrid sort aux portes du dernier carré de la Ligue des champions (1-2 puis 3-4).

🎙 « Il est dans une équipe très moyenne mais qui pourrait amener le Real à gagner la Champions League cette année ? Quand ça marche pas, ça marche pas », Vinvin estime que le jeu du Real ne colle pas avec Mbappé. pic.twitter.com/QDE0TxlVjj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 16, 2026

«Je les trouve assassins et d'abord très c*ns ces journaux espagnols de tout balancer sur Mbappé» De l'autre côté des Pyrénées, la presse espagnole s'en est encore pris à Kylian Mbappé. Depuis des semaines, les performances du meilleur buteur de la saison du Real Madrid avec 40 buts dont 15 en Ligue des champions, lui permettant d'égaler la meilleure campagne de Karim Benzema en C1, sont décortiquées et critiquées. Sur les ondes de RMC, Vincent Moscato a craqué au lendemain de l'élimination du Real Madrid. Ce jeudi, dans son émission du Super Moscato Show, l'ancien joueur de rugby a réglé ses comptes avec les médias ibériques. « Au niveau du jeu, ils sont très faibles. C'est du collectif. Je les trouve assassins et d'abord très c*ns ces journaux espagnols de tout balancer sur Mbappé. Si je défends Mbappé ? Mais hier (ndlr mercredi) il fait un bon match. Ce n'est pas un des meilleurs ? Quand c'est le cas, j'aurais aimé qu'ils soulignent : "c'est un des meilleurs qui a entraîné son équipe, mais l'équipe était trop faible". Point ».