Voilà ce que Kylian Mbappé doit faire pour remporter le prochain Ballon d'Or !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Bayern a fait tomber le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Lors d'un tchat avec des internautes, Vincent Duluc - journaliste de L'Equipe - a expliqué que Kylian Mbappé avait encore une chance de remporter le prochain Ballon d'Or, et ce, à deux conditions.

Le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. En effet, les Merengue se sont inclinés face au Bayern en quart de finale. A en croire Vincent Duluc, journaliste de L'Equipe, Kylian Mbappé n'a pas encore dit adieu au prochain Ballon d'Or. Grâce à la Coupe du Monde 2026, l'international français peut encore remporter le Graal cette année. « Pour ce qui concerne le Ballon d'Or penses-tu qu'il se jouera entre un joueur du PSG et du Bayern ? Les années de Coupe du monde, le critère de la Ligue des champions reste très important, mais il n'est pas aussi décisif. Zinédine Zidane, par exemple, avait perdu la finale de la C1 en 1998, face au Real, mais il avait été Ballon d'Or pour son doublé en finale face au Brésil (3-0). Et le PSG est bien placé pour savoir que le Ballon d'or de Messi, en 2022, devait assez peu à son printemps européen avec le club parisien », a-t-il répondu, avant de poursuivre son raisonnement.

Kylian Mbappé et son retour de blessure au Real Madrid : Les chiffres qui font très mal https://t.co/5WKBN3NinK — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Si Mbappé inscrit un doublé en finale, et que les Bleus sont couronnés...» « La Ligue des champions est une manière d'avancer ses pions, pour les candidats au Ballon d'Or, mais il n'y aura rien de décisif, a priori. Un exemple, mais vraiment au hasard : si Kylian Mbappé inscrit un doublé en finale de la Coupe du monde et que les Bleus sont couronnés, le vainqueur de la C1 risque d'être derrière lui », a affirmé Vincent Duluc, interrogé lors d'un tchat avec des internautes.