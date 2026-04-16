Ligue des champions : Une année de plus pour Kylian Mbappé, la malédiction qu’il partage avec Antoine Griezmann

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Chaque saison est un éternel recommencement pour Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG et star actuelle du Real Madrid a empilé les buts en Ligue des champions (60 réalisations), mais n’a toujours pas connu le bonheur de soulever la coupe aux grandes oreilles. Une sale série qu’il partage avec Antoine Griezmann. Les chiffres sont éloquents.

Il faudra attendre la 11ème saison pour voir si oui ou non, Kylian Mbappé mettra un terme à une série noire qui le poursuit dans sa carrière. En 2016/2017, un jeune talent de l’AS Monaco se révélait aux yeux de l’Europe en se hissant jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions, le tout en éliminant Manchester City et le Borussia Dortmund sur sa route avec plusieurs buts marqués. Mbappé était alors promis à la gloire et éventuellement un sacre en Ligue des champions les années suivantes. D’autant plus qu’il rejoignait Neymar et l’armada du PSG. Mais il n’en a rien été.

Joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition :



124- Gianluigi Buffon

124- Zlatan Ibrahimovic

118- Antoine Griezmann

116- Koke

104- Jan Oblak

104- Cesc Fabregas

103- Fernandinho

102- Nicolas Otamendi

98- KYLIAN MBAPPE #BAYRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) April 15, 2026

98 matchs de Ligue des champions sans la gagner pour Mbappé, Griezmann est à 118 ! Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour Kylian Mbappé. En 10 campagnes européennes, le capitaine de l’équipe de France n’a jamais mis les mains sur la Ligue des champions en 98 matchs disputés. Une série noire qu’il partage avec Antoine Griezmann et ses 118 matchs comme Stats du Foot l’a publié sur son compte X mercredi soir. Entre les deux champions du monde se trouvent Nicolas Otamendi (102), Fernandinho (103), Cesc Fabregas (104), Jan Oblak (104) et Koke (116). Seuls Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Buffon ont plus joué que Griezmann (124 matchs) sans remporter la Coupe aux grandes oreilles.