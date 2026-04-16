Ligue des champions : Une année de plus pour Kylian Mbappé, la malédiction qu’il partage avec Antoine Griezmann

Chaque saison est un éternel recommencement pour Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG et star actuelle du Real Madrid a empilé les buts en Ligue des champions (60 réalisations), mais n’a toujours pas connu le bonheur de soulever la coupe aux grandes oreilles. Une sale série qu’il partage avec Antoine Griezmann. Les chiffres sont éloquents.
Il faudra attendre la 11ème saison pour voir si oui ou non, Kylian Mbappé mettra un terme à une série noire qui le poursuit dans sa carrière. En 2016/2017, un jeune talent de l’AS Monaco se révélait aux yeux de l’Europe en se hissant jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions, le tout en éliminant Manchester City et le Borussia Dortmund sur sa route avec plusieurs buts marqués. Mbappé était alors promis à la gloire et éventuellement un sacre en Ligue des champions les années suivantes. D’autant plus qu’il rejoignait Neymar et l’armada du PSG. Mais il n’en a rien été.
98 matchs de Ligue des champions sans la gagner pour Mbappé, Griezmann est à 118 !
Les saisons se suivent et se ressemblent malheureusement pour Kylian Mbappé. En 10 campagnes européennes, le capitaine de l’équipe de France n’a jamais mis les mains sur la Ligue des champions en 98 matchs disputés. Une série noire qu’il partage avec Antoine Griezmann et ses 118 matchs comme Stats du Foot l’a publié sur son compte X mercredi soir. Entre les deux champions du monde se trouvent Nicolas Otamendi (102), Fernandinho (103), Cesc Fabregas (104), Jan Oblak (104) et Koke (116). Seuls Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Buffon ont plus joué que Griezmann (124 matchs) sans remporter la Coupe aux grandes oreilles.
Mbappé va encore devoir attendre, Griezmann a une dernière chance de briser la malédiction !
Contrairement à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann est toujours en lice pour une victoire finale en Ligue des champions cette saison. Le Real Madrid est sorti en quarts de finale contre le Bayern Munich (6-4 au cumulé), mais l’Atletico de Madrid a éliminé le FC Barcelone (3-2 sur les deux rencontres). Mardi soir après la qualification obtenue dans la douleur, l’attaquant des Colchoneros tenait le discours suivant à Canal+. « L'Atlético c'est ça, c'est souffrir jusqu'au coup de sifflet final, travailler ensemble, courir ensemble avec les supporters qui nous poussent, c'est exceptionnel. Depuis janvier, j'ai repris ma place sur le terrain, je joue plus qu'en début de saison et je prends énormément de plaisir ». La dernière danse de Griezmann au club rojiblanco avant son départ à Orlando en Major League Soccer sera-t-elle la bonne ?