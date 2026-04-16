RMC - Les audiences de l’After Foot en chute : Daniel Riolo prend la parole et répond aux haters !

Amadou Diawara

L'After Foot est en perte d'audience. En effet, l'émission de RMC Sport a perdu 40 000 auditeurs par soir en moyenne. Alors que certains affirment sur les réseaux sociaux que le programme est en chute libre, Daniel Riolo est intervenu. En effet, le journaliste français a tenu à répondre aux haters.

Comme l'a rapporté L'Equipe, l'After Foot a perdu un quart de ses auditeurs en un an. D'après les chiffres de Médiamétrie pour les mois de janvier à mars 2026, l'émission de RMC Sport comptabilise 120 000 auditeurs en moyenne chaque soir, soit 40 000 de moins qu'il y a un an. Pour le compte X, Monascope7, ces chiffres sont alarmants. « Ça va mal pour l'After foot ! L'émission avec Daniel Riolo et Gilbert Brisbois est en difficulté sur RMC avec en moyenne 120 000 auditeurs chaque soir entre 22h et 0h. Il s'agit d'une baisse de 40 000 fidèles sur un an et -42 000 sur la dernière vague », peut-on lire.

Oui c’est bizarre … en 20 ans jamais personne a commenté nos chiffres ..

depuis hier ça parle bcp .. malheureusement pour rien. Oui après une année un peu trop extra .. on est juste revenu au top… désolé les haters… 🥳on vous kiffe ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 15, 2026

«Après une année un peu trop extra, on est juste revenu au top» Sur son compte X, Gilbert Brisbois a partagé la publication du compte Monascope7, et ce, pour le contredire. « Il faut savoir lire ces chiffres cher Monascope7. Le sondage mediametrie se fait en comparaison de l’année précédente, où l'After sur performait. Nous restons 1ers de 22 à 0h sur la cible principale + les podcasts + le digital + l'After foot TV. En fait tout va bien », a posté le journaliste de RMC Sport. A son tour, Daniel Riolo a également apporté une réponse, se rangeant du côté de son confrère et collègue de l'After Foot. « Oui c’est bizarre … en 20 ans jamais personne a commenté nos chiffres .. depuis hier ça parle bcp .. malheureusement pour rien. Oui après une année un peu trop extra .. on est juste revenu au top… désolé les haters… On vous kiffe ! », a-t-il posté.