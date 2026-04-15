Daniel Riolo, son coup de gueule qui concerne le PSG : «C’est scandaleux»

Depuis de nombreuses années, Daniel Riolo donne son avis au micro de l’After Foot et il pousse souvent des coups de gueule. Ce mardi, le célèbre consultant a piqué une colère sur un sujet qui touche plus ou moins de près le PSG, allant jusqu’à déclarer que cela était scandaleux et qu’il allait devoir mettre certaines choses au clair.

« L’autre a un nom et un prénom »

Dans un extrait déjà publié de cette mini-série, Ronaldinho est interrogé sur son passage au PSG et il ne veut pas citer le nom de Luis Fernandez avec qui il est fâché et qu’il appelle donc "l’autre". Invité de l’After Foot, l’ancien entraîneur parisien a tenu à répondre au Brésilien qu’il a eu sous ses ordres durant deux saisons. « L’autre a un nom et un prénom. Quand on a eu l'occasion de travailler avec Ronaldinho, sa première année a été fantastique et merveilleuse, c’était un garçon qui était doué, qui avait un talent énorme. À la fin de la saison, Scolari et son staff sont venus nous féliciter, nous dire merci. J’ai aussi souvent dit bravo aux joueurs qui l'ont accompagné pour ce qu’il est devenu, un champion du monde. Ensuite, la deuxième saison, l’énarque qu’on avait comme président n’avait pas la connaissance du football. On a essayé de le mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Ces années-là, Ronaldinho avait des coéquipiers qui ont eu l’occasion de s’exprimer sur son comportement. Moi je l’ai aimé, je l'ai entraîné, c’est le plus fort que j’ai entraîné. Mais c’est vrai que la deuxième année, ses proches l’ont quitté et sont rentrés. C’était un garçon qui avait des qualités hors norme. »