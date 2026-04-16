Kylian Mbappé : Booba se moque encore de lui et fête sa nouvelle défaite en chanson

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce ne sera pas pour cette fois. Comme la saison passée, Kylian Mbappé sort de la Ligue des champions dès le stade des quarts de finale. Un nouvel échec pour la star du Real Madrid qui a inspiré Booba. Le rappeur français qui s’est déjà payé l’attaquant de l’équipe de France à plusieurs reprises par le passé, a pris son téléphone, inspiré par une chanson peu flatteuse.

La dernière demi-finale de Ligue des champions disputée par Kylian Mbappé remonte à son aventure avec le PSG (2017-2024). Au Real Madrid, pourtant maître incontesté de la compétition avec 15 titres continentaux, le capitaine de l’équipe de France n’y arrive pas. En deux essais, le numéro 10 de la Casa Blanca s’est incliné avec ses coéquipiers au même stade de la compétition : les quarts de finale contre Arsenal la saison passée et le Bayern Munich pendant cette campagne.

Booba tacle Mbappé



"Mbappé ne sera jamais champion" 😂 pic.twitter.com/xhlKZJm9Pr — Lovro GloGang  🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) April 15, 2026

Mbappé se rate encore en Ligue des champions Malgré un but marqué à l’aller comme au retour (1-2 puis 3-4), Kylian Mbappé a encore échoué dans sa quête de Ligue des champions. Un sacre derrière lequel il court depuis sa première campagne avec l’AS Monaco en 2016/2017 où il s’était hissé jusqu’au dernier carré avec un but marqué contre la Juventus. Statistique étonnante au vu des buts qu’il empile chaque saison, ce fut la dernière fois qu’il a trouvé le chemin des filets en demi-finales de C1 malgré trois autres participations en demi-finales en 2020, 2021 et 2024.