Laure Boulleau et Bertrand Latour, la séquence émotion sur Canal + !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'ils font désormais partie des grandes figures du football sur Canal + chaque semaine, Laure Boulleau et Bertrand Latour ont affiché une certaine émotion mardi soir en direct suite à l'un des moments marquants de la rencontre de Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG. Explications.

Le PSG a de nouveau marqué les esprits mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions en allant s'imposer sur la pelouse de Liverpool (2-0), validant ainsi son ticket pour le dernier carré de la compétition. Une belle soirée pour le club de la capitale donc, mais pas forcément pour le football français étant donné qu'Hugo Ekitiké avait été contraint d'abandonner le terrain suite à une grosse blessure en première période : « Hugo Ekitike s'est fait très mal, c'est une blessure assez grave. Je ne sais pas s'il va rejouer cette saison. Cela peut être une blessure grave, je ne peux pas ajouter d'autres précisions », avait d'ailleurs lâché l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, juste après la rencontre. Et le verdict a été confirmé quelques heures plus tard : Ekitike souffre d'une rupture du tendon d’Achille et ratera donc la Coupe du Monde cet été avec l'équipe de France.

🚨⛔️ BREAKING: Hugo Ekitike will be OUT of the 2026 World Cup, confirmed. 💔🇫🇷



Season over for Liverpool striker; sources close to the player expect Hugo to be back in 8-9 months time with Achilles tendon injury, as L’Equipé reported. pic.twitter.com/UPqlDR72hg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

La blessure d'Ekitike a fait réagir... Une mauvaise nouvelle qui a tout de suite fait réagir sur le plateau du Canal Champions Club, sur Canal + : « Ça veut dire qu’Ekitike va dire adieu à la Coupe du monde. C'est une très mauvaise nouvelle pour les Bleus », a d'abord lâché l'animateur Hervé Mathoux, suivi par Samir Nasri : « C’est une très longue blessure. C’est triste parce qu’il faisait une très bonne saison. Je pense qu’il avait un coup à jouer avec les Bleus à la Coupe du monde ». Et ce sont ensuite Laure Boulleau et Bertrand Latour qui ont affiché leur émotion et leur compassion envers Hugo Ekitike.