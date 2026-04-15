Le malaise confirmé par Bertrand Latour avec un joueur du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré les bons résultats sportifs du PSG, tout serait loin d'être tout rose au sein du club de la capitale. C'est ainsi qu'il existerait un certain malaise dans le vestiaire parisien. A en croire Bertrand Latour, le groupe de Luis Enrique n'aurait pas forcément accroché avec un Parisien qui a rejoint le capitale française au cours des derniers mois.

Parmi les joueurs ayant rejoint le PSG au cours des derniers mois, on retrouve notamment un certain Lucas Chevalier. Arrivé en provenance du LOSC, l'international français a été recruté en ayant une grosse pression sur les épaules, celle de passer après Gianluigi Donnarumma. Attendu forcément au tournant à Paris, Chevalier a enchainé les déceptions pour ses premiers mois. Et voilà que la sanction a fini par tomber puisque l'ancien Lillois, arrivé en tant que gardien numéro 1, a aujourd'hui pris place sur le banc des remplaçants, Matvey Safonov l'ayant devancé.

Mercato - PSG : Le nouveau crack de Luis Enrique va couter 106M€ ? https://t.co/O71q2TfC6L — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Je n’ai jamais senti une envie folle de ses partenaires de vouloir bien l’intégrer » La première saison de Lucas Chevalier au PSG est donc compliquée. Et voilà qu'à cela, il faudrait ajouter un certain malaise avec le reste du vestiaire parisien. C'est ce qu'a expliqué Bertrand Latour, qui a confié au micro de RTL : « Il y en a un qui est apprécié majoritairement dans le vestiaire et un autre avec lequel la greffe n’a pas pris. Ce n’est pas qu’il y a des problèmes avec Chevalier, mais je n’ai jamais senti une envie folle de ses partenaires de vouloir bien l’intégrer, de jouer avec lui. Ça compte quand vous êtes gardien, que vous devez communiquer avec vos défenseurs. Ça n’a pas pris pour le moment. Il a un contrat de 5 ans je crois, il reste encore 4 ans pour lui pour inverser la tendance. Mais pour l’instant, l’année 1 est ratée ».