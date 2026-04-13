Luis Enrique - PSG : «Comment sais-tu ça ?», la question d'un journaliste le laisse sous le choc...

Le PSG a déjà un pied en demi-finale de Ligue des champions. Pour ce faire, il faudrait toutefois que les hommes de Luis Enrique parviennent à capitaliser l'avantage pris la semaine dernière contre Liverpool (2-0). De passage en conférence de presse, le coach espagnol a été grandement surpris par l'intervention d'un journaliste. Une scène qu'il n'a pas vu venir.
Dans moins de 24 heures, le Paris Saint-Germain tentera de poursuivre sur sa belle dynamique démontrée lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool mercredi dernier (2-0) cette fois-ci dans l'antre des Reds à Anfield. Luis Enrique s'est présenté ce lundi en début de soirée en conférence de presse avec Achraf Hakimi pour ce choc de C1. Ce qui a engendré un moment auquel l'entraîneur du PSG ne s'attendait pas du tout.
«Vous êtes venu voir un match dans le kop, est-ce vrai ?»
Un journaliste britannique a interrogé Luis Enrique sur une ancienne expérience qu'il a vécu après sa carrière de joueur qui s'est terminée en 2004. « J'ai lu que lorsque vous aviez fini votre carrière de joueur, vous êtes venus dans le kop pour un match », écoutant attentivement les propos du journaliste en question, le coach du PSG n'a pas pu s'empêcher de le faire répéter. « Excusez-moi, je n'ai pas compris votre accent ». Après quelques rires dans la salle de presse, le journaliste s'est repris : « vous êtes venu voir un match dans le kop, est-ce vrai ? Vous rappelez vous quel match était-ce ? Et pourquoi vouliez-vous venir à Anfield ? ».
«Je voulais vivre cette expérience en tant que supporter, dans l'un des meilleurs stades du monde»
Surpris de la véracité des faits qui se sont déroulés il y a plus de 20 ans, Luis Enrique a réagi sans dissimuler son état d'esprit via son expression faciale. « Bonne question ! Comment sais-tu ça ? ». « C'était dans une interview que vous avez donné il y a de nombreuses années ». Soit, Luis Enrique ne s'est pas souvenu du contexte, mais sait pertinemment qu'il a vécu un moment fort dans une atmosphère unique. « Ok, je ne me rappelle pas du match, mais c'était sympa. Je voulais vivre cette expérience en tant que supporter, dans l'un des meilleurs stades du monde...»