Luis Enrique - PSG : «Comment sais-tu ça ?», la question d'un journaliste le laisse sous le choc...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a déjà un pied en demi-finale de Ligue des champions. Pour ce faire, il faudrait toutefois que les hommes de Luis Enrique parviennent à capitaliser l'avantage pris la semaine dernière contre Liverpool (2-0). De passage en conférence de presse, le coach espagnol a été grandement surpris par l'intervention d'un journaliste. Une scène qu'il n'a pas vu venir.

Dans moins de 24 heures, le Paris Saint-Germain tentera de poursuivre sur sa belle dynamique démontrée lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool mercredi dernier (2-0) cette fois-ci dans l'antre des Reds à Anfield. Luis Enrique s'est présenté ce lundi en début de soirée en conférence de presse avec Achraf Hakimi pour ce choc de C1. Ce qui a engendré un moment auquel l'entraîneur du PSG ne s'attendait pas du tout.

🗣️😅 "Pardon, je ne comprends pas votre accent..." pic.twitter.com/XxcLrOnQ7Q — RMC Sport (@RMCsport) April 13, 2026

«Vous êtes venu voir un match dans le kop, est-ce vrai ?» Un journaliste britannique a interrogé Luis Enrique sur une ancienne expérience qu'il a vécu après sa carrière de joueur qui s'est terminée en 2004. « J'ai lu que lorsque vous aviez fini votre carrière de joueur, vous êtes venus dans le kop pour un match », écoutant attentivement les propos du journaliste en question, le coach du PSG n'a pas pu s'empêcher de le faire répéter. « Excusez-moi, je n'ai pas compris votre accent ». Après quelques rires dans la salle de presse, le journaliste s'est repris : « vous êtes venu voir un match dans le kop, est-ce vrai ? Vous rappelez vous quel match était-ce ? Et pourquoi vouliez-vous venir à Anfield ? ».