PSG : Une histoire de jalousie à Liverpool ?

Le Paris Saint-Germain semble être bien parti pour atteindre une nouvelle fois le stade des demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire acquise contre Liverpool la semaine dernière. Après une pause de près d'une semaine, les Parisiens sont attendus à Anfield où leurs adversaires les jalousent pour une raison extrasportive. Explications.
La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers la Puskas Arena de Budapest. La finale de la Ligue des champions se déroulera en Hongrie le 30 mai prochain soit presqu'un an jour pour jour après le sacre parisien à l'Allianz Arena de Munich contre l'Inter. Déjà lors de la campagne précédente, le PSG avait bénéficié de l'aval de la LFP pour décaler le match de Ligue 1 face au FC Nantes, offrant aux hommes de Luis Enrique un repos de six jours entre les deux quart de finales de C1 face à Aston Villa. Bis repetita pour Chelsea en 1/8èmes de finale en mars dernier après un premier report contre le FC Nantes. Et entre les deux rencontres opposant le PSG à Liverpool, c'est la confrontation face au RC Lens qui a été reportée.
«La Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futu»
Un avantage considérable du point de vue des joueurs de Liverpool, à commencer par Ibrahima Konaté qui tenait le discours suivant en zone mixte après la défaite au Parc des princes mercredi dernier (0-2). « Le report de PSG-Lens ? C’était déjà le cas la saison dernière quand on les a affrontés en 8es de finale, j’aimerais que ce soit le cas en Premier League. C’est complètement différent. Je suis content pour eux, la Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futur ».
«Ils peuvent se reposer entre les deux matchs, ça leur donne plus de temps pour récupérer. Nous, après le match du PSG, on était déjà focus sur Fulham»
Une pointe de jalousie dans la voix d'Ibrahima Konaté visiblement. Un autre membre du vestiaire des Reds partage la position de l'international français concernant l'aménagement du calendrier du PSG pour ces rencontres européennes. De passage en conférence de presse ce lundi, Dominik Szoboszlai a souligné l'importance du repos dont les joueurs du Paris Saint-Germain ont bénéficié. « Bien sûr, c'est différent. Quand ils peuvent se reposer entre les deux matchs, ça leur donne plus de temps pour récupérer, analyser le match et être prêts pour le match. Nous, après le match du PSG, on était déjà focus sur Fulham. Ça rend les choses différentes, mais c'est comme ça, on doit faire avec, et notre travail c'est de faire avec ».