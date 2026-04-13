PSG : Une histoire de jalousie à Liverpool ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain semble être bien parti pour atteindre une nouvelle fois le stade des demi-finales de la Ligue des champions après sa victoire acquise contre Liverpool la semaine dernière. Après une pause de près d'une semaine, les Parisiens sont attendus à Anfield où leurs adversaires les jalousent pour une raison extrasportive. Explications.

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers la Puskas Arena de Budapest. La finale de la Ligue des champions se déroulera en Hongrie le 30 mai prochain soit presqu'un an jour pour jour après le sacre parisien à l'Allianz Arena de Munich contre l'Inter. Déjà lors de la campagne précédente, le PSG avait bénéficié de l'aval de la LFP pour décaler le match de Ligue 1 face au FC Nantes, offrant aux hommes de Luis Enrique un repos de six jours entre les deux quart de finales de C1 face à Aston Villa. Bis repetita pour Chelsea en 1/8èmes de finale en mars dernier après un premier report contre le FC Nantes. Et entre les deux rencontres opposant le PSG à Liverpool, c'est la confrontation face au RC Lens qui a été reportée.

🚨✨ Dominik Szoboszlai: “Anfield is going to make a big impact tomorrow”.



“We saw it many times this and last season for sure… it's the whole stadium and we know how it feels to be at Liverpool with these fans at Anfield. We don't need any more motivation”. pic.twitter.com/FpdLv36X3J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

«La Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futu» Un avantage considérable du point de vue des joueurs de Liverpool, à commencer par Ibrahima Konaté qui tenait le discours suivant en zone mixte après la défaite au Parc des princes mercredi dernier (0-2). « Le report de PSG-Lens ? C’était déjà le cas la saison dernière quand on les a affrontés en 8es de finale, j’aimerais que ce soit le cas en Premier League. C’est complètement différent. Je suis content pour eux, la Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futur ».