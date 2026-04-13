Clash au PSG à cause des boites de nuit : Plusieurs années plus tard, il ne veut plus prononcer son nom !

Amadou Diawara

Lors de son séjour au PSG, cette vedette était un habituée des boites de nuit parisiennes. Ce qui a provoqué un clash avec son entraineur de l'époque. Plusieurs années plus tard, ils n'ont toujours pas enterré la hache de guerre. A tel point que l'ex-joueur du PSG ne veut plus prononcer le nom de son ancien coach.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Grêmio, Ronaldinho a séduit le PSG. Déterminé à recruter le milieu offensif, le club de la capitale a formulé une offre à hauteur de 5M€ lors de l'été 2001. Une proposition acceptée par la direction du club brésilien. Toutefois, Ronaldinho a eu une relation compliquée avec Luis Fernandez, son entraineur de l'époque, et ce, parce qu'il n'était pas suffisamment sérieux en dehors des terrains.

PSG - Ousmane Dembélé : Le talent spécial que «même Neymar n’a pas» ! https://t.co/hXncWm3w22 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

PSG : Une rupture entre Luis Fernandez et Ronaldinho Interrogé dans le docu-série « Ronaldinho, le seul et l'unique », sorti sur Netflix ce jeudi, Luis Fernandez a lâché toutes ses vérités sur la vie extrasportive de Ronaldinho lorsqu'il était au PSG, plus particulièrement après son sacre à la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil. « C'était de pire en pire. Des gens qui travaillaient dans le monde de la nuit me disaient qu'il sortait faire la fête les veilles de match. Et qu'il rentrait à 6 ou 7 heures du matin, il se couchait à l'aube », a raconté l'ex-entraineur parisien. Une situation ayant provoqué une rupture entre les deux hommes. D'ailleurs, Ronaldinho a été vendu au FC Barcelone dès l'été 2003, et ce, pour une somme proche de 32,25M€.