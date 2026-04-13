«Mourir» pour plomber le PSG, le projet «impossible» qui fait parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris une option pour atteindre le dernier carré de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. Un parcours que Luis Enrique a toujours su réaliser et cela lui tend les mains une fois de plus. Néanmoins, on promet l'enfer à son PSG en Angleterre.

Plus que quelques marches à gravir afin de signer une performance rarissime au XXIème siècle. Hormis un certain Zinedine Zidane, personne ne l'a plus jamais refait depuis. Et cette statistique, Luis Enrique la connaît particulièrement. L'entraîneur du PSG a remporté le trophée Johan Cruyff pendant la cérémonie du Ballon d'or, faisant de lui le coach de l'année 2025. En parallèle d'une prolongation de contrat alléchante qui le hisserait dans les quatre techniciens les mieux payés du monde, Enrique fait face à un défi particulier.

"He could come off the bench and give you a bit of X factor"



Jamie Redknapp on whether Rio Ngumoha should be granted a starting position against PSG 💬 pic.twitter.com/0FpZF4rNKS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 11, 2026

«On est prêts à mourir sur le terrain» Cette semaine, l'entraîneur du PSG sera à Anfield mardi avec le reste de son groupe dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des champions dans l'antre de Liverpool. Un rendez-vous charnière pour la fin de saison du champion d'Europe à qui l'enfer a été promis par Dominik Szoboszlai en conférence de presse ce lundi. « On va donner notre meilleur pendant je l'espère seulement 90 minutes mais on est prêts à mourir sur le terrain. Et je parle au nom de toute l'équipe. On le veut vraiment. Anfield aura un gros impact demain. On l'a souvent vu cette saison et les saisons précédentes. On sait ce que ça fait de jouer pour Liverpool, jouer à Anfield devant ces supporters, on sait ce que ça fait ».