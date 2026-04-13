«Mourir» pour plomber le PSG, le projet «impossible» qui fait parler

Le Paris Saint-Germain a pris une option pour atteindre le dernier carré de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. Un parcours que Luis Enrique a toujours su réaliser et cela lui tend les mains une fois de plus. Néanmoins, on promet l'enfer à son PSG en Angleterre.
Plus que quelques marches à gravir afin de signer une performance rarissime au XXIème siècle. Hormis un certain Zinedine Zidane, personne ne l'a plus jamais refait depuis. Et cette statistique, Luis Enrique la connaît particulièrement. L'entraîneur du PSG a remporté le trophée Johan Cruyff pendant la cérémonie du Ballon d'or, faisant de lui le coach de l'année 2025. En parallèle d'une prolongation de contrat alléchante qui le hisserait dans les quatre techniciens les mieux payés du monde, Enrique fait face à un défi particulier.
«On est prêts à mourir sur le terrain»
Cette semaine, l'entraîneur du PSG sera à Anfield mardi avec le reste de son groupe dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des champions dans l'antre de Liverpool. Un rendez-vous charnière pour la fin de saison du champion d'Europe à qui l'enfer a été promis par Dominik Szoboszlai en conférence de presse ce lundi. « On va donner notre meilleur pendant je l'espère seulement 90 minutes mais on est prêts à mourir sur le terrain. Et je parle au nom de toute l'équipe. On le veut vraiment. Anfield aura un gros impact demain. On l'a souvent vu cette saison et les saisons précédentes. On sait ce que ça fait de jouer pour Liverpool, jouer à Anfield devant ces supporters, on sait ce que ça fait ».
«Ca paraît presque impossible à réaliser»
Samedi dernier, dans la foulée du succès de Liverpool contre Fulham à Anfield (2-0), Arne Slot savait pertinemment que cette victoire n'avait rien à voir avec l'opposition qui lui sera proposée contre le PSG, mais qu'elle intervenait comme une bouffée d'air frais avant le choc. « On a pris de la confiance aujourd'hui avant le match contre le PSG. Même si on ne peut pas comparer les deux équipes, on s'est rassurés ».
Défenseur star de Liverpool, Virgil Van Dijk sait que trop bien la mission très délicate qui se profile pour les Reds au vu de leur dynamique et celle du PSG, mais il a annoncé une unité collective avant le Paris Saint-Germain. « En ce moment, ça paraît presque impossible à réaliser. Mais il faut qu'à domicile, en équipe, devant nos supporters, on montre qu'on peut faire l'impossible. Je suis sûr que nous serons tous prêts, mais il nous faudra accomplir une performance très spéciale pour battre le champion d'Europe ».