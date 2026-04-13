Pep Guardiola entraîneur du PSG, l'idée est totalement validée : «J’adorerais ça»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant depuis 2016 que Pep Guardiola est présent sur le banc de Manchester City. Une longue aventure qui devrait prochainement toucher à sa fin alors que l'Espagnol est sous contrat jusqu'en 2027. Quid alors de son avenir ? Où pourrait-on avoir Guardiola ensuite ? Certains l'ont notamment imaginé... au PSG, à la place de Luis Enrique.

Luis Enrique est l'entraîneur du PSG et pourrait bien le rester encore un moment. Sur le banc du club de la capitale depuis 2023, l'Espagnol est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027 et voilà que prochainement, il pourrait prolonger jusqu'en 2030. Le poste d'entraîneur du PSG ne devrait donc pas se libérer de sitôt, Luis Enrique y étant bien installé. Cela n'empêche pas certains de voir d'autres techniciens à Paris, à commencer par Pep Guardiola.

Mercato - PSG : Un transfert surprise qui va coûter très cher cet été ? https://t.co/wFdiLg22Qb — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Je suis absolument convaincu qu'il pourrait aller dans n'importe quel pays » Alors que Pep Guardiola a déjà été associé au PSG par le passé, Gareth Barry le verrait bien à la place de Luis Enrique. En effet, dans des propos accordés à Goal, l'ancien joueur de Manchester City a confié concernant le technicien espagnol aujourd'hui sur le banc des Citizens : « Guardiola au PSG ou en Italie ? Au vu de ce qu'il a accompli jusqu'à présent, je suis absolument convaincu qu'il pourrait aller dans n'importe quel pays, changer le style de football et le faire à la manière de Pep. J’adorerais ça ! Qu’il aille se mesurer à un autre style, surtout en Italie ».