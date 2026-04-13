Pep Guardiola entraîneur du PSG, l'idée est totalement validée : «J’adorerais ça»

Cela fait maintenant depuis 2016 que Pep Guardiola est présent sur le banc de Manchester City. Une longue aventure qui devrait prochainement toucher à sa fin alors que l'Espagnol est sous contrat jusqu'en 2027. Quid alors de son avenir ? Où pourrait-on avoir Guardiola ensuite ? Certains l'ont notamment imaginé... au PSG, à la place de Luis Enrique.
Luis Enrique est l'entraîneur du PSG et pourrait bien le rester encore un moment. Sur le banc du club de la capitale depuis 2023, l'Espagnol est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027 et voilà que prochainement, il pourrait prolonger jusqu'en 2030. Le poste d'entraîneur du PSG ne devrait donc pas se libérer de sitôt, Luis Enrique y étant bien installé. Cela n'empêche pas certains de voir d'autres techniciens à Paris, à commencer par Pep Guardiola.
« Je suis absolument convaincu qu'il pourrait aller dans n'importe quel pays »
Alors que Pep Guardiola a déjà été associé au PSG par le passé, Gareth Barry le verrait bien à la place de Luis Enrique. En effet, dans des propos accordés à Goal, l'ancien joueur de Manchester City a confié concernant le technicien espagnol aujourd'hui sur le banc des Citizens : « Guardiola au PSG ou en Italie ? Au vu de ce qu'il a accompli jusqu'à présent, je suis absolument convaincu qu'il pourrait aller dans n'importe quel pays, changer le style de football et le faire à la manière de Pep. J’adorerais ça ! Qu’il aille se mesurer à un autre style, surtout en Italie ».
« Ce serait bien de le voir entraîner dans un nouveau pays »
« Les Italiens jouent généralement d’une manière complètement différente, un peu plus défensive, et ce n’est pas le style de Pep. Ce serait donc très intéressant qu’il y aille. Je suis sûr que cela l’intéressera. Mais il aura certainement besoin d’une pause. Il aura l’embarras du choix, n’est-ce pas ? Ce serait bien de le voir entraîner dans un nouveau pays. Personnellement, je pense que si Pep décide que son aventure à City est terminée, il prendra une pause », a poursuivi Gareth Barry. A voir si son désir se réalisera pour l'avenir de Pep Guardiola.