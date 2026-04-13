Mercato - OM : Un accord est trouvé pour le premier transfert de l'été !

Amadou Diawara

Ce vendredi, Stéphane Richard a été présenté en tant que nouveau président de l'OM. Alors que sa prise de fonction officielle sera le 2 juillet, Alban Juster continue d'assurer l'intérim. D'ailleurs, ce dernier aurait déjà réglé le premier dossier de l'été avec Medhi Benatia. En effet, un accord aurait été trouvé pour boucler un transfert lors de la prochaine fenêtre du mercato.

A la suite du départ de Pablo Longoria, Frank McCourt a choisi son tout nouveau président à l'OM. En effet, Stéphane Richard est le nouveau patron du club marseillais. Présenté par le propriétaire de l'OM ce vendredi, il s'est livré sur sa nouvelle mission.

Départ de l'OM : Le poste de Medhi Benatia proposé à une star ? L'offre que personne n'attendait (et elle non plus) https://t.co/Lz1KmbfVcV — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Leonardo Balerdi et l'OM ont décidé de se séparer « L'objectif, c'est que Marseille retrouve la Ligue des champions de manière régulière et s'y affirme. On ne peut pas se satisfaire d'éclairs, il faut de la continuité au plus haut niveau. Je compte m'impliquer dans le sportif mais je ne suis pas un technicien du foot. Je m'appuierai sur des professionnels aguerris dans ce domaine-là. Je suis là pour m'inscrire dans le temps moyen-long. Pas pour vingt ans vu mon âge, mais je suis là pour une durée indéterminée. Construire un club, ça ne se fait pas en quelques mois. Il faut de la stabilité, de la méthode et de la cohérence sur plusieurs années. Ce club a besoin d'apaisement dans son environnement, je vais le faire, j'aime le faire », a déclaré Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM, lors de sa conférence de presse de présentation ce vendredi.