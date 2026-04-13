Mercato - OM : Gros coup de froid pour l'avenir de trois tauliers du projet marseillais ?

Une fois n'est pas coutume, le prochain mercato estival s'annonce mouvementé à l'OM. Alors que le club phocéen va repartir sur un nouveau cycle avec ses nouveaux dirigeants, ça risque de bouger au sein de l'effectif. On attend bien évidemment les futures recrues, mais voilà qu'au rayon des départs, de grosses interrogations existent à propos de trois tauliers de l'OM.
Pour l'OM, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions est une priorité. Un objectif qui va d'ailleurs grandement influencer le prochain mercato estival du club phocéen. De nombreux dossiers de l'intersaison seraient ainsi liés à cette participation ou non en Coupe d'Europe, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. D'ailleurs, au cours de l'été, l'effectif d'Habib Beye pourrait perdre plusieurs têtes, y compris celles de grands noms du projet olympien.
Plusieurs joueurs vont rester à l'OM ?
Avec qui s'écrira l'avenir de l'OM ? Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs auraient d'ores et déjà prévu de continuer avec le club phocéen la saison prochaine. Igor Paixao ou encore Amine Gouiri n'auraient ainsi aucune intention de faire leurs valises. Pierre-Emerick Aubameyang voudrait lui honorer sa dernière année de contrat tandis que Nayef Aguerd voudrait prendre sa revanche après une première saison en dents de scie avec l'OM.
Quid de Balerdi, Rulli et Höjbjerg ?
En revanche, pour d'autres, l'avenir à l'OM serait beaucoup plus incertain. C'est ainsi que ce lundi, le quotidien régional a jeté un froid sur la continuité de trois tauliers marseillais : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi ainsi que Pierre-Emile Höjbjerg. Numéro 1 dans les buts de l'OM, le portier argentin pourrait ne pas poursuivre sur la Canebière et les deux parties pourraient ainsi se séparer d'un commun accord. Le défenseur argentin serait lui arrivé en fin de cycle et même si sa valeur marchande a chuté, il pourrait rapporter un petit chèque au club phocéen. Enfin le Danois, cadre de l'entrejeu, pourrait lui aussi faire ses valises, permettant alors l'économie d'un gros salaire.