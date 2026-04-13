Mercato - OM : Gros coup de froid pour l'avenir de trois tauliers du projet marseillais ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n'est pas coutume, le prochain mercato estival s'annonce mouvementé à l'OM. Alors que le club phocéen va repartir sur un nouveau cycle avec ses nouveaux dirigeants, ça risque de bouger au sein de l'effectif. On attend bien évidemment les futures recrues, mais voilà qu'au rayon des départs, de grosses interrogations existent à propos de trois tauliers de l'OM.

Pour l'OM, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions est une priorité. Un objectif qui va d'ailleurs grandement influencer le prochain mercato estival du club phocéen. De nombreux dossiers de l'intersaison seraient ainsi liés à cette participation ou non en Coupe d'Europe, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. D'ailleurs, au cours de l'été, l'effectif d'Habib Beye pourrait perdre plusieurs têtes, y compris celles de grands noms du projet olympien.

OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille ! https://t.co/S2gcawnPNq — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Plusieurs joueurs vont rester à l'OM ? Avec qui s'écrira l'avenir de l'OM ? Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs auraient d'ores et déjà prévu de continuer avec le club phocéen la saison prochaine. Igor Paixao ou encore Amine Gouiri n'auraient ainsi aucune intention de faire leurs valises. Pierre-Emerick Aubameyang voudrait lui honorer sa dernière année de contrat tandis que Nayef Aguerd voudrait prendre sa revanche après une première saison en dents de scie avec l'OM.