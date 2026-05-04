PSG - «L’absence d’Hakimi n’est pas grave» : L’annonce inattendue sur Canal+

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi souffre d’une déchirure musculaire qui va le tenir éloigné des terrains quelques semaines. Il sera donc absent pour la demi-finale retour de Ligue des champions à Munich mercredi. Mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle à en croire Bruno Irles.

C’est officiel depuis quelques jours, Achraf Hakimi ne sera pas disponible pour le déplacement à Munich mercredi soir afin d’affronter le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des champions. Une absence qui sera compensée numériquement par Warren Zaïre-Emery. C’est la raison pour laquelle Bruno Irles n’est absolument pas inquiet du fait que le Marocain soit absent.

Irles pas du tout inquiet par l’absence d’Hakimi « Il y a deux maitres mots. Le premier c’est préparer le match du Bayern, et le deuxième c’est gérer. Il va falloir voir Fabian Ruiz, s’il est apte pour jouer, on pense aussi au jeune Warren Zaïre-Emery, sur le côté droit… Il va falloir les préparer pour ce match. Il y aura un gros turnover, mais on va aussi voir des joueurs susceptibles de rentrer en cours de jeu », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.