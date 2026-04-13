Mercato - PSG : Un transfert surprise qui va coûter très cher cet été ?

Amadou Diawara

Si le PSG a recruté Lucas Chevalier et Renato Marin lors du dernier mercato estival, il envisagerait tout de même de s'offrir les services d'un nouveau gardien durant la prochaine fenêtre de transferts. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà une cible en tête, qui évolue en Premier League. Toutefois, la concurrence serait lourde sur ce dossier, et le joueur devrait couter cher.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est contenté de procéder à quelques ajustements pour étoffer son effectif. S'il n'a pas enflammé le marché, le club de la capitale a recruté trois nouveaux joueurs, dont deux gardiens : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. « Je suis très heureux de rejoindre cette grande équipe, c’est une superbe opportunité pour moi. C’est un rêve qui devient réalité. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, l’entraîneur Luis Enrique et son staff pour cette opportunité. Je donnerai le meilleur de moi-même pour eux et pour les supporters », s'est enflammé le crack italien de 19 ans après sa signature.

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PSG : La concurrence est rude pour Bart Verbruggen Malgré l'arrivée de deux nouveaux portiers, Renato Marin et Lucas Chevalier, le PSG compterait s'en offrir un autre à l'intersaison 2026. D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte X, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait inscrit le nom de Bart Verbruggen sur ses tablettes. En fin de contrat le 30 juin 2028, le gardien de 23 ans devrait quitter Brighton dès cet été. Ce qui aurait alarmé plusieurs grosses cylindrées européennes en plus du PSG.