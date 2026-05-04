Zinedine Zidane a frappé Marcel Desailly : La vérité sur l’embrouille entre les deux icônes de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il a beau avoir été l'une des plus grandes légendes de l'équipe de France sur le plan sportif, le caractère de Zinedine Zidane lui a parfois joué des tours sur le terrain. Des craquages en plein match qui ont pu coûter cher à l'ancien numéro 10 des Bleus, comme ce fut le cas en 1993 avec Marcel Desailly, qui était pourtant son ami en sélection.

Les faits remontent au 18 septembre 1993, alors que l'OM recevait les Girondins de Bordeaux en championnat (victoire 3-1). Le club phocéen s'est donc imposé avec dans ses rangs un certain Marcel Desailly, quelques semaines avant que ce dernier ne soit transféré au Milan AC. Et ce soir-là, l'ancien défenseur central emblématique de l'équipe de France s'était violemment embrouillé avec Zinedine Zidane, d'autant que le meneur de jeu bordelais lui avait assené un gros coup de poing en plein match. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Desailly livre les coulisses de ce clash avec Zidane.

« Il me met un coup de poing parce que je l'ai chiquoté avec mon coude » « Ziz'a le tempérament qu'il a. Dans un OM-Bordeaux, on est jeunes... il me met un coup de poing sur un corner parce que je l'ai chiquoté avec mon coude. Il s'est un peu vengé mais on n'en a jamais reparlé. En équipe de France, j'étais prêt à mourir pour lui sur le terrain, pour le protéger et lui permettre de s'exprimer », confie Marcel Desailly sur cette grosse altercation avec Zinedine Zidane, mais l'embrouille n'a donc pas duré bien longtemps entre les deux hommes, qui ont d'ailleurs remporté la Coupe du Monde 19998 ainsi que l'Euro 2000 quelques années plus tard avec l'équipe de France.