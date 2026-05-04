«Je t’ai vendu», l’OM a éjecté une star du foot qui n’en revenait pas : «Un choc» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les faits remontent à plus de 30 ans, et pourtant, Marcel Desailly semble avoir gardé cette décision en travers de la gorge : l'ancien défenseur central emblématique de l'équipe de France avait été poussé au départ par l'OM, et plus précisément son président de l'époque Bernard Tapie. Et Desailly revient sur ce départ à contrecoeur en direction du Milan AC.

Il n'a jamais été évident de parvenir à s'imposer sur la durée du côté de l'OM, et Marcel Desailly en sait quelque chose ! L'ancienne star du foot français (116 sélections, vainqueur de la Coupe du Monde et de l'Euro 2000 avec l'équipe de France) avait porté les couleurs de l'OM entre juillet 1992 et novembre 1993, remportant donc notamment cette fameuse Ligue des Champions historique contre le Milan AC. Mais quelques mois après ce sacre, Desailly avait été poussé au transfert par Bernard Tapie, le président de l'OM, qui avait justement décidé de l'envoyer... à Milan !

« Je t'ai vendu à l'AC Milan » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Marcel Desailly livre les coulisses de son départ soudain de l'OM, un peu plus d'un an seulement après son arrivée au Vélodrome : « En novembre 1993, je fais la sieste. (Bernard) Tapie m'appelle à la maison : "Bonjour Marcel, j'ai été ravi de t'avoir à l'Olympique de Marseille. Je t'ai vendu à l'AC Milan." C'est un choc. Quitter le club alors que je n'avais fait qu'une saison ? Une vraie interrogation aussi : c'est un Ballon d'or qui va au Milan, pas un jeune joueur prometteur ! Qu'est-ce que je vais faire au Milan ? », confie Desailly sur son transfert de l'OM en direction du Milan AC.