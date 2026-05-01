Zinedine Zidane : Un nouveau numéro 9 attendu en équipe de France ?

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour ce qui est de son remplaçant, rien n’est encore officiel, mais tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Ce dernier pourrait ainsi reprendre le flambeau et forcément, ça pourrait ouvrir la porte à de nouvelles arrivées chez les Bleus. A commencer par un nouveau numéro 9 ?
L’attente semble toucher à sa fin pour Zinedine Zidane. Parti du Real Madrid en 2021, le Français n’a plus entraîné depuis. Mais voilà qu’il serait en passe de retrouver un banc de touche et pas n’importe lequel. En effet, après la Coupe du monde, Zizou pourrait bien succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une nouvelle ère va débuter chez les Bleus. De quoi ouvrir la porte à de nouvelles têtes en équipe de France ?
Lepaul bientôt en équipe de France ?
Avec Zinedine Zidane aux commandes, de nouveaux joueurs pourraient avoir leur chance. Lesquels ? Pour Jean Resseguié, Esteban Lepaul, actuel buteur de Rennes, pourrait débarquer en équipe de France suite à la nomination de Zizou. « Lepaul met des buts, on lui fait tirer les penaltys, ce qui n’était pas le cas quand il est arrivé. Je pense qu’il a compris qu’il pouvait être rapidement bien installé au poste de meilleur buteur. Je ne dis pas plus, je ne parle pas de maillot de l’équipe de France. En tout cas pour tout de suite. Mais on ne sait jamais, il a un profil qui pourra peut-être plus tard après le changement de sélectionneur être utile », a dit le journaliste sur le plateau de L’Equipe de Greg.
Benzema de retour avec Zidane ?
L’équipe de France pourrait donc avoir un nouveau buteur avec Zinedine Zidane. Et voilà qu’on pourrait également en voir un revenir chez les Bleus : Karim Benzema. Alors qu’on connait la relation entre les deux hommes, un retour de KB9 ne serait pas à exclure. Ce dernier expliquait d’ailleurs récemment : « Il va prendre quand l’équipe de France Zizou ? », s’est amusé le joueur formé à l’OL, ajoutant : « J’aurai 40 ans. Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s’il y a une place. En tout cas je fais tout pour être en forme. Je garde la forme un max ».