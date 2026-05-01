Zinedine Zidane : Un nouveau numéro 9 attendu en équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Pour ce qui est de son remplaçant, rien n’est encore officiel, mais tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Ce dernier pourrait ainsi reprendre le flambeau et forcément, ça pourrait ouvrir la porte à de nouvelles arrivées chez les Bleus. A commencer par un nouveau numéro 9 ?

L’attente semble toucher à sa fin pour Zinedine Zidane. Parti du Real Madrid en 2021, le Français n’a plus entraîné depuis. Mais voilà qu’il serait en passe de retrouver un banc de touche et pas n’importe lequel. En effet, après la Coupe du monde, Zizou pourrait bien succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Une nouvelle ère va débuter chez les Bleus. De quoi ouvrir la porte à de nouvelles têtes en équipe de France ?

Lepaul bientôt en équipe de France ? Avec Zinedine Zidane aux commandes, de nouveaux joueurs pourraient avoir leur chance. Lesquels ? Pour Jean Resseguié, Esteban Lepaul, actuel buteur de Rennes, pourrait débarquer en équipe de France suite à la nomination de Zizou. « Lepaul met des buts, on lui fait tirer les penaltys, ce qui n’était pas le cas quand il est arrivé. Je pense qu’il a compris qu’il pouvait être rapidement bien installé au poste de meilleur buteur. Je ne dis pas plus, je ne parle pas de maillot de l’équipe de France. En tout cas pour tout de suite. Mais on ne sait jamais, il a un profil qui pourra peut-être plus tard après le changement de sélectionneur être utile », a dit le journaliste sur le plateau de L’Equipe de Greg.