Kylian Mbappé : L'After Foot craint un «danger» pour l'équipe de France à la Coupe du monde !

L'équipe de France se trouve dans une position de grand favori au sacre Mondial pour la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord cet été. Kylian Mbappé, en bon capitaine des Bleus, tentera d'emmener cette génération sur le toit du monde pour la dernière de Didier Deschamps. Mais quelle version va-t-il proposer au vu de la tournure de sa saison avec le Real Madrid ? C'est l'interrogation de Florent Gautreau.
Une (vraie) saison blanche pour Kylian Mbappé et le Real Madrid après la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale lors de l'exercice précédent ? C'est la direction que semble prendre l'histoire. Le club merengue a été éliminé de la Coupe du roi, de la Ligue des champions et a perdu la Supercoupe d'Espagne, le tout en accusant un retard de 11 points sur le Real Madrid dans la course à la Liga.
«Quand on dit que Kylian Mbappé veut sauver sa saison et qu'on me parle du record de (Miroslav) Klose et de statistiques, tout de suite je dis "danger"»
Avec la Coupe du monde en approche (11 juin-19 juillet), Kylian Mbappé aura à cœur d'aller chercher une nouvelle étoile mondiale avec l'équipe de France après celle de 2018. La compétition suprême des sélections pourrait bien sauver sa saison à titre personnel puisque malgré ses nombreux buts, le Real Madrid s'est raté. Ce qui pourrait créer un danger pour les Bleus d'après Florent Gautreau. « La gestion de la blessure de vendredi, c'est clair que dans sa tête il n'est pas question de prendre le moindre risque, il va s'arrêter direct. Dans sa tête, c'est la Coupe du monde. Quand on dit enjeu dingue et que Kylian Mbappé veut sauver sa saison et qu'on me parle du record de (Miroslav) Klose et de statistiques, tout de suite je dis "danger" ».
«C'est là que je l'attends, de voir qu'il ne surjoue pas à vouloir stater»
Le journaliste de RMC Sport était présent sur les antennes de la radio pour l'émission de l'After Foot de lundi soir. Florent Gautreau craint la version de Kylian Mbappé que l'on verra sur le sol américain cet été avec l'équipe de France. « Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu vas jouer avec Mbappé et comment lui va vouloir sauver sa saison. Faire gagner l'équipe de France, collectivement ça pourrait le faire. Mais on sait aussi que Mbappé va devoir être, comme il l'a été récemment en équipe de France, plus capitaine et altruiste quand il faut l'être à 100%. C'est là que je l'attends, de voir qu'il ne surjoue pas à vouloir stater ».