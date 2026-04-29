Kylian Mbappé : L'After Foot craint un «danger» pour l'équipe de France à la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France se trouve dans une position de grand favori au sacre Mondial pour la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord cet été. Kylian Mbappé, en bon capitaine des Bleus, tentera d'emmener cette génération sur le toit du monde pour la dernière de Didier Deschamps. Mais quelle version va-t-il proposer au vu de la tournure de sa saison avec le Real Madrid ? C'est l'interrogation de Florent Gautreau.

Une (vraie) saison blanche pour Kylian Mbappé et le Real Madrid après la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale lors de l'exercice précédent ? C'est la direction que semble prendre l'histoire. Le club merengue a été éliminé de la Coupe du roi, de la Ligue des champions et a perdu la Supercoupe d'Espagne, le tout en accusant un retard de 11 points sur le Real Madrid dans la course à la Liga.

🏆🇫🇷 @FlorentGautreau craint que Mbappé surjoue lors de la Coupe du Monde pour sauver sa saison : "Il va falloir qu'il soit altruiste et bon capitaine comme il l'a été récemment. C'est là que je l'attends. J'espère qu'il ne voudra pas seulement faire ses stats." pic.twitter.com/xXKYECyvyk — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2026

«Quand on dit que Kylian Mbappé veut sauver sa saison et qu'on me parle du record de (Miroslav) Klose et de statistiques, tout de suite je dis "danger"» Avec la Coupe du monde en approche (11 juin-19 juillet), Kylian Mbappé aura à cœur d'aller chercher une nouvelle étoile mondiale avec l'équipe de France après celle de 2018. La compétition suprême des sélections pourrait bien sauver sa saison à titre personnel puisque malgré ses nombreux buts, le Real Madrid s'est raté. Ce qui pourrait créer un danger pour les Bleus d'après Florent Gautreau. « La gestion de la blessure de vendredi, c'est clair que dans sa tête il n'est pas question de prendre le moindre risque, il va s'arrêter direct. Dans sa tête, c'est la Coupe du monde. Quand on dit enjeu dingue et que Kylian Mbappé veut sauver sa saison et qu'on me parle du record de (Miroslav) Klose et de statistiques, tout de suite je dis "danger" ».