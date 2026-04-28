PSG : C'est mieux sans Kylian Mbappé ? Laure Boulleau relance le débat !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a témoigné du départ de l'attaquant le plus prolifique de ses 56 ans d'histoire au printemps 2024. Kylian Mbappé troquait la tunique rouge et bleu du PSG pour celle du Real Madrid. Et le constat de Laure Boulleau, ancienne joueuse du club de la capitale est sans appel, les Parisiens s'en sortent mieux sans le champion du monde.

Kylian Mbappé a passé sept saisons au Paris Saint-Germain au cours desquelles il a décroché plusieurs titres nationaux ainsi que la palme du meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 réalisations. Pourtant, sur le plan collectif, Mbappé et ses anciens coéquipiers à Paris ont toujours raté le coche en Ligue des champions malgré deux parcours jusqu'en demi-finales et une finale en 2020 perdue contre le Bayern Munich (0-1).

«Je suis plutôt PSG sans Mbappé» Ancienne joueuse du PSG reconvertie consultante pour Canal+, Laure Boulleau a été interrogée par L'Equipe dans un « T'es plutôt ». Pour cette rubrique, la consultante phare du Canal Football et Champions Club a tranché dans le vif. Selon elle et malgré tout ce que représente Kylian Mbappé, le PSG est mieux sans le buteur le plus prolifique de son histoire. « Je suis plutôt PSG sans Mbappé. Déjà parce qu'ils ont gagné depuis qu'il est parti (ndlr la Ligue des champions). Mais je dirais plus aussi le style de joueuse que j'étais, un peu besogneuse, super collective ».