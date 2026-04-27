Vitinha de retour : «C'est là que Luis Enrique est bon», l'entraîneur du PSG bluffe un consultant de RMC !

Pierrick Levallet

Vitinha suscitait une vive inquiétude au PSG ces derniers jours, en vue du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions. Mais finalement, le milieu de terrain de 26 ans pourrait bien répondre présent ce mardi soir au Parc des Princes. Un consultant de RMC a d’ailleurs été bluffé par la gestion établie par Luis Enrique.

Et si Vitinha pouvait finalement tenir sa place contre le Bayern Munich ce mardi soir ? L’international portugais a fait son retour à l’entraînement avec le PSG ce lundi. Luis Enrique a d’ailleurs confirmé en conférence de presse que tous les joueurs étaient « prêts » pour le choc en Ligue des champions, y compris le milieu de terrain de 26 ans qui pourrait donc avoir droit à quelques minutes face aux Bavarois. Stephen Brun a alors avoué avoir été bluffé par la gestion établie par le coach espagnol ces derniers jours.

PSG - Bayern Munich : Luis Enrique annonce le verdict pour Vitinha ! https://t.co/Q7IUBL8vSz — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Le PSG avec une «équipe entière et en forme» contre le Bayern Munich ? « Là où Luis Enrique est bon, c’est qu’on se retrouve à jouer une demi-finale de Ligue des champions avec quasiment l’équipe entière et, j’ai envie de dire, en forme. Sans blessés, sans points d’interrogation, sans se dire ‘ah est-ce qu’il va jouer ?’. Vitinha était là ce matin à l’entraînement. Est-ce que c’est un peu de chance ou une gestion qui est magnifique ? Il y a une part des deux » a confié le consultant de RMC au micro du Super Moscato Show.