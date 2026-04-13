Deux transferts pour un total de 35M€ : La décision de l'OM est confirmée dans la presse !

En vue de la saison prochaine, l'OM a notamment la possibilité d'engager définitivement deux joueurs pour un montant de 35 millions d'euros. Qu'a alors prévu le club phocéen ? Alors que le mercato estival approche, il est de plus en plus question de ces deux dossiers en question. Et voilà que du côté de l'OM, une tendance claire se dégagerait.
Quel sera le visage de l'OM la saison prochaine ? Alors que Frank McCourt a trouvé son nouveau président et cherche désormais un directeur du football, se pose également la question du futur effectif d'Habib Beye. Si le prochain mercato estival devrait grandement être conditionné à une qualification ou non en Ligue des Champions, voilà que certains dossiers seraient déjà actés. C'est ainsi que ce lundi, La Provence a apporté une confirmation à 35M€ concernant les plans de l'OM.
Pavard et Vermeeren ne vont pas rester
Alors que la fin de saison approche, on se posait dernièrement des questions sur l'avenir de Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren. Prêtés par l'Inter Milan et le RB Leipzig, le Français (15M€) et le Belge (20M€) n'ont pas des options d'achat automatiques. Il faut donc attendre la décision de l'OM, mais voilà qu'elle serait visiblement prise. Ainsi, selon les informations du quotidien régional, il ne serait aujourd'hui pas d'actualité de lâcher ces 35M€ pour acquérir Pavard et Vermeeren.
« Sauf improbable retournement de situation... »
L'avenir de Benjamin Pavard et d'Arthur Vermeeren ne s'écrirait donc pas à l'OM. La Provence a ainsi confirmé ce qui pouvait se dire dernièrement à propos de ces deux dossiers. Florent Germain, journaliste pour RMC, avait lui notamment confié : « Vermeeren ? On a un joueur qui, sauf improbable retournement de situation c’est-à-dire des nouveaux dirigeants arrivent, le nouveau directeur dit « à 20M€ il me le faut », va quitter l’OM. (...) L'OM considère jusqu’à preuve du contraire que Pavard a échoué et qu’on ne peut pas compter sur lui. Il a aussi un salaire assez élevé. Malgré les rumeurs en Italie disant que l’OM allait peut-être faire l’effort et proposer une somme, ce n'est pas d'actualité aujourd’hui ».