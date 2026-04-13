OM : McCourt cherche le remplaçant de Medhi Benatia, son portrait robot dévoilé dans la presse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant remis sa démission en pleine saison, Medhi Benatia a finalement remis son départ de l'OM à l'issue de cet exercice. Frank McCourt l'a confirmé, le Marocain s'en ira bel et bien d'ici quelques semaines. Reste maintenant à trouver son successeur pour prendre les clés du projet sportif à Marseille. Et sur la Canebière, l'homme d'affaires américain saurait visiblement ce qu'il veut pour oublier Benatia.

Un nouveau cycle est en train de débuter à l'OM. Il y a quelques jours, Frank McCourt s'est présenté devant la presse aux côtés du nouveau président du club phocéen : Stéphane Richard. Mais voilà qu'une inconnue subsiste encore à Marseille, celle de l'identité du successeur de Medhi Benatia. Le directeur du football de l'OM s'en ira à la fin de la saison et McCourt l'a confirmé face aux journalistes : « Mehdi (Benatia) était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison. Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison ».

OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille ! https://t.co/S2gcawnPNq — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Qui pour remplacer Benatia ? Après avoir trouvé son nouveau président, l'OM se cherche donc un nouveau directeur du football. Qui viendra donc faire oublier Medhi Benatia sur la Canebière ? Ce lundi, La Provence donne des éléments de réponse à cette question. C'est ainsi qu'on en saurait plus sur le profil recherché pour venir occuper cette fonction. Le quotidien régional fait alors savoir que Frank McCourt désirerait un bâtisseur, humble et lucide sur la situation de l'OM et du football français. Pour trouver l'heureux élu, le club phocéen aurait alors mandaté une agence, Excel Sports Management, qui devrait soumettre plusieurs noms à Stéphane Richard, nouveau président olympien.