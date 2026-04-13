Départ de l'OM : Le poste de Medhi Benatia proposé à une star ? L'offre que personne n'attendait (et elle non plus)

Pierrick Levallet

L’OM va vivre de grands changements lors des prochains mois. Après avoir présenté Stéphane Richard comme son nouveau président, le club phocéen va devoir se trouver un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia. Le poste a ainsi été proposé avec humour avec une star, qui s’est livrée sur le sujet.

L’OM va vivre des prochains mois mouvementés. Alors que la saison a été délicate, le club phocéen a déjà officialisé l’arrivée de son nouveau président. Stéphane Richard, ancien patron d’Orange, prendra ses fonctions en juillet prochain. La formation marseillaise va également devoir se trouver un nouveau directeur sportif puisque Medhi Benatia s’en ira à l’issue de l’exercice 2025-2026. Et la direction olympienne ne va pas devoir se tromper dans le profil recherché.

OM : «Un mec qui avait plus de 40 condamnations», la frayeur vécue à Marseille https://t.co/XJb6SvXKS2 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Le directeur sportif de l'OM va avoir des dossiers à gérer» « Le travail du futur directeur sportif de l'OM ? Compliqué. Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi, qui sont venus pour la direction sportive, est-ce qu'ils veulent continuer avec cette nouvelle direction ? » a ainsi expliqué Samir Nasri dans le Canal Football Club. « Le directeur sportif de l'OM va avoir des dossiers à gérer. Est-ce qu'Habib Beye il faut le garder ? Les joueurs qui sont en prêts, d'autres qui vont revenir, ceux venus pour De Zerbi, c'est un vrai chantier » a poursuivi Laure Boulleau dans l’émission de Canal +.