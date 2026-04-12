OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme cela a déjà été fait plusieurs fois la saison dernière et également lors de celle-ci, l’OM s’apprête à repartir en stage à Marbella, avant de se rendre à Lorient le week-end prochain. L’année dernière, c’est à Rome que les Olympiens étaient allés, où un journaliste avait eu l’opportunité d’avoir une discussion avec Medhi Benatia.

Quelques heures avant la victoire lors de la réception de Metz (3-1), l’OM a présenté son nouveau président vendredi. Pour l’occasion, Frank McCourt était même présent en conférence de presse, aux côtés de Stéphane Richard. L'ancien PDG d’Orange, âgé de 64 ans, prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet et prendra donc la suite de Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé le 23 mars dernier et qui a été remplacé par Alban Juster jusqu’à la fin de la saison.

L’Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la nomination par Frank McCourt de Stéphane Richard en tant que Président du Directoire du club.



Il prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. pic.twitter.com/H5WpJ7I5zy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2026

« Trouver de la compétence est une quête compliquée, comme celle d’une gestion saine » Dans ce contexte, le journal L’Équipe s’est intéressé aux différents profils qui peuvent composer un club de football, le directeur sportif d’Auxerre, David Wantier, étant un ancien vendeur de voitures et l’OM s’apprêtant à être dirigé par un ancien patron du CAC 40. « Trouver de la compétence est une quête compliquée, comme celle d’une gestion saine », écrit le journaliste Mathieu Grégoire dans les colonnes du quotidien sportif. Un sujet dont il a eu l’occasion de discuter avec Medhi Benatia.