OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste

Comme cela a déjà été fait plusieurs fois la saison dernière et également lors de celle-ci, l’OM s’apprête à repartir en stage à Marbella, avant de se rendre à Lorient le week-end prochain. L’année dernière, c’est à Rome que les Olympiens étaient allés, où un journaliste avait eu l’opportunité d’avoir une discussion avec Medhi Benatia.
Quelques heures avant la victoire lors de la réception de Metz (3-1), l’OM a présenté son nouveau président vendredi. Pour l’occasion, Frank McCourt était même présent en conférence de presse, aux côtés de Stéphane Richard. L'ancien PDG d’Orange, âgé de 64 ans, prendra officiellement ses fonctions à partir du mois de juillet et prendra donc la suite de Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé le 23 mars dernier et qui a été remplacé par Alban Juster jusqu’à la fin de la saison.
« Trouver de la compétence est une quête compliquée, comme celle d’une gestion saine »
Dans ce contexte, le journal L’Équipe s’est intéressé aux différents profils qui peuvent composer un club de football, le directeur sportif d’Auxerre, David Wantier, étant un ancien vendeur de voitures et l’OM s’apprêtant à être dirigé par un ancien patron du CAC 40. « Trouver de la compétence est une quête compliquée, comme celle d’une gestion saine », écrit le journaliste Mathieu Grégoire dans les colonnes du quotidien sportif. Un sujet dont il a eu l’occasion de discuter avec Medhi Benatia.
« Honnêtement, lui et moi en étions incapables »
En effet, le correspondant à Marseille pour L’Équipe dévoile une conversation datant du mois de mai 2025, quand l’OM, entraîné par Roberto De Zerbi à ce moment-là, était en stage à Rome. Medhi Benatia estimait alors que les autres secteurs du club étaient peu efficaces et souhaitait y instaurer plus de professionnalisme. Difficile en revanche de juger les compétences de personnes travaillant dans des secteurs que l’on ne maîtrise pas, comme à la billetterie ou aux relations presse de l’équipe féminine. « Honnêtement, lui et moi en étions incapables », écrit Mathieu Grégoire, à moins « d'établir un seul et principal critère pour estimer ces salariés, celui de la loyauté. » Un problème auquel Medhi Benatia n’aura plus à penser, du moins à l’OM, car, comme l’a de nouveau confirmé Frank McCourt vendredi en conférence de presse, il quittera définitivement ses fonctions à la fin de la saison.