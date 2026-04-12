Vente OM : «On arrête le délire…», un journaliste dévoile le plan de McCourt ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A Marseille, beaucoup de supporters attendent la vente de leur club. Présent en conférence de presse vendredi pour présenter le nouveau président du club, Frank McCourt n'a pas délivré d'information à ce sujet. L'homme d'affaires américain s'est contenté d'accueillir Stéphane Richard qui confirme la transformation du club de la cité phocéenne. Pour Gilles Verdez, McCourt a un plan précis en tête.

Alors que tous les éléments semblaient réunis pour une grande saison, l'OM a connu des résultats décevants avec notamment une élimination précoce en Ligue des champions. Après des résultats très décevants, le club s'est même séparé de son président Pablo Longoria et il faut bâtir un nouveau projet. Frank McCourt, le propriétaire du club, vient d'accueillir Stéphane Richard, une manière pour lui de repartir à zéro...

Mercato - OM : Départ acté à Marseille ? La presse étrangère annonce la fin pour ce joueur ! https://t.co/ktaAumh3u4 — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Renouveau à Marseille ? Malgré sa saison difficile, l'OM peut encore croire au podium de Ligue 1 pour finir sa saison. Le club de la cité phocéenne devra de toute façon proposer un nouveau projet pour la saison prochaine avec ce nouveau président au profil bien différent du précédent. « C’est un pied de nez total à toute l’équipe précédente. C’est pour ça qu’il a été nommé. C’est une manière pour McCourt de dire qu’on arrête le délire de tous ces gens qui étaient là et qui ont fait n’importe quoi du club. Il ne sera pas charismatique, il ne révolutionnera pas Marseille, mais il va assainir tout ça. Et apaiser » dit Gilles Verdez sur RTL.