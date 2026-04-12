Vente OM : «On arrête le délire…», un journaliste dévoile le plan de McCourt ?

A Marseille, beaucoup de supporters attendent la vente de leur club. Présent en conférence de presse vendredi pour présenter le nouveau président du club, Frank McCourt n'a pas délivré d'information à ce sujet. L'homme d'affaires américain s'est contenté d'accueillir Stéphane Richard qui confirme la transformation du club de la cité phocéenne. Pour Gilles Verdez, McCourt a un plan précis en tête.
Alors que tous les éléments semblaient réunis pour une grande saison, l'OM a connu des résultats décevants avec notamment une élimination précoce en Ligue des champions. Après des résultats très décevants, le club s'est même séparé de son président Pablo Longoria et il faut bâtir un nouveau projet. Frank McCourt, le propriétaire du club, vient d'accueillir Stéphane Richard, une manière pour lui de repartir à zéro...
Renouveau à Marseille ?
Malgré sa saison difficile, l'OM peut encore croire au podium de Ligue 1 pour finir sa saison. Le club de la cité phocéenne devra de toute façon proposer un nouveau projet pour la saison prochaine avec ce nouveau président au profil bien différent du précédent. « C’est un pied de nez total à toute l’équipe précédente. C’est pour ça qu’il a été nommé. C’est une manière pour McCourt de dire qu’on arrête le délire de tous ces gens qui étaient là et qui ont fait n’importe quoi du club. Il ne sera pas charismatique, il ne révolutionnera pas Marseille, mais il va assainir tout ça. Et apaiser » dit Gilles Verdez sur RTL.
« Je pense que McCourt a placé ce profil d’expérience pour calmer tout le monde »
Propriétaire du club, Frank McCourt a voulu calmer le jeu en nommant Stéphane Richard d'après Gilles Verdez. « Il est très bon en stratégie, et ce n’est pas un hasard si ça a fuité dans La Provence. Ils l’ont donné à La Provence pour calmer le jeu, pour essayer de se réconcilier avec la presse locale, ça va être son job. Que plus rien ne dépasse. Est-ce que ça peut aller avec le caractère fusionnel, bouillonnant, volcanique de Marseille ? Je ne sais pas, mais je pense que McCourt a placé ce profil d’expérience pour calmer tout le monde. Et je pense aussi qu’il veut assainir financièrement pour une revente éventuel » poursuit-il.