Frank McCourt critiqué à l'OM : «Vous n'entendez jamais L'Emir du Qatar sur le PSG »

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis son rachat de l’OM en 2016, Frank McCourt a régulièrement fait l’objet de critiques, certains lui reprochant le fait qu’il ne soit pas assez souvent à Marseille et impliqué dans les affaires du club. Un journaliste a pris sa défense et, pour illustrer ses propos, a pris l’exemple de l’Émir du Qatar, que l’on « n'entend jamais » s’exprimer sur le PSG.

L’heure est au changement à l’OM. Après avoir officialisé son nouveau logo mercredi, le club a intronisé son prochain président, Stéphane Richard, vendredi. Et pour l’occasion, c’est Frank McCourt lui-même qui était présent en conférence de presse, un fait assez rare pour être signalé.

«Ses performances sont de très haut niveau» : Habib Beye a trouvé son chouchou à l’OM https://t.co/GuPlKcSmEf — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« C'est un homme qui a investi son argent personnel pour essayer de faire passer un cap à l'OM » « C'est plus que louable, c'est vital ! Sans lui, je ne sais pas où serait l'OM aujourd'hui. On parle des Girondins de Bordeaux, mais je rappelle juste que Gérard Lopez était en course pour racheter l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. Il avait même une longueur d'avance et McCourt est sorti du chapeau. Donc oui, l'OM doit remercier un homme comme Frank McCourt qui a investi son argent personnel et qui a même redonné de l'ambition à l'OM. Parce que mine de rien, Marseille se bat chaque année pour le Top 3. Certes il n'y a pas eu de titres, mais l'OM vibre chaque année pour aller chercher une place qualificative en Ligue des champions. On peut raconter ce qu'on veut, mais c'est un homme qui a investi son argent personnel pour essayer de faire passer un cap à l'OM », a déclaré Karim Bennani sur le plateau de L’Équipe de Greg.