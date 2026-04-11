Frank McCourt critiqué à l'OM : «Vous n'entendez jamais L'Emir du Qatar sur le PSG »

Depuis son rachat de l’OM en 2016, Frank McCourt a régulièrement fait l’objet de critiques, certains lui reprochant le fait qu’il ne soit pas assez souvent à Marseille et impliqué dans les affaires du club. Un journaliste a pris sa défense et, pour illustrer ses propos, a pris l’exemple de l’Émir du Qatar, que l’on « n'entend jamais » s’exprimer sur le PSG.
L’heure est au changement à l’OM. Après avoir officialisé son nouveau logo mercredi, le club a intronisé son prochain président, Stéphane Richard, vendredi. Et pour l’occasion, c’est Frank McCourt lui-même qui était présent en conférence de presse, un fait assez rare pour être signalé.
« C'est un homme qui a investi son argent personnel pour essayer de faire passer un cap à l'OM »
« C'est plus que louable, c'est vital ! Sans lui, je ne sais pas où serait l'OM aujourd'hui. On parle des Girondins de Bordeaux, mais je rappelle juste que Gérard Lopez était en course pour racheter l'OM à Margarita Louis-Dreyfus. Il avait même une longueur d'avance et McCourt est sorti du chapeau. Donc oui, l'OM doit remercier un homme comme Frank McCourt qui a investi son argent personnel et qui a même redonné de l'ambition à l'OM. Parce que mine de rien, Marseille se bat chaque année pour le Top 3. Certes il n'y a pas eu de titres, mais l'OM vibre chaque année pour aller chercher une place qualificative en Ligue des champions. On peut raconter ce qu'on veut, mais c'est un homme qui a investi son argent personnel pour essayer de faire passer un cap à l'OM », a déclaré Karim Bennani sur le plateau de L’Équipe de Greg.
« À Monaco, vous n'entendez jamais le propriétaire, en Angleterre, vous n'entendez jamais les propriétaires »
Le journaliste a ensuite évoqué les critiques dont peut faire l’objet Frank McCourt, certains lui reprochant de ne pas être assez présent à Marseille et que sa parole se fait trop rare : « Concernant la prise de parole de McCourt, moi j'aime l'idée qu'elle soit rare. L'Émir du Qatar vous ne l'entendez jamais sur le PSG. À Monaco, vous n'entendez jamais le propriétaire, en Angleterre, vous n'entendez jamais les propriétaires. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait entendre McCourt. »