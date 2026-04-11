OM : Un joueur fait son retour à Marseille, «c’est une victoire personnelle de revenir»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’OM il y a quelques années (2015-2020), un joueur a fait son retour au Vélodrome sous le maillot d’une autre équipe. Après la rencontre, celui-ci a savouré le moment, évoquant les difficultés par lesquelles il était passé et revenant sur la saison mouvementée du club phocéen.

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur pour espérer limiter la casse dans cette saison marquée par la frustration. Vendredi soir, la bande à Habib Beye l’a emporté face au FC Metz (3-1), où évolue notamment Bouna Sarr. Après la rencontre l’ancien phocéen a savouré ce retour au Vélodrome, lui qui a signé au FC Metz en février dernier après une longue période sans contrat.

OM - Affaire Greenwood : La nouvelle sortie remarquée de Roberto De Zerbi ! https://t.co/R7DvZM03Zu — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Aujourd’hui, je suis très content d’avoir retrouvé la Ligue 1 et ce Vélodrome » Parti du Bayern Munich à l’été 2024, Bouna Sarr a donc attendu un an et demi avant de retrouver un club. « Tout le monde sait que je reviens de loin, disait-il en zone mixte vendredi soir. Comme je l’avais dit l’été dernier lors des 150 ans du club, je savais où je voulais rebondir. Aujourd’hui, je suis très content d’avoir retrouvé la Ligue 1 et ce Vélodrome. C’est aussi une victoire personnelle de revenir dans ce club où j’ai évolué pendant cinq ans. »