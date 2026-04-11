Départ de Marseille : La grande décision à l’OM !

La fin de saison s’annonce palpitante pour l’OM. Les joueurs de Habib Beye n’ont plus que la Ligue 1 à disputer et ils doivent impérativement accrocher la troisième place minimum pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour y arriver, le club phocéen a décidé de prendre une grande décision. Explications.
Vendredi soir, l’OM recevait le FC Metz au Vélodrome pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Sans surprise, les Marseillais sont venus à bout du dernier du championnat en s’imposant 3-1 grâce à des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Hamed Traoré. Une victoire capitale car elle permet au club phocéen de s’emparer de la troisième place, qui pourrait lui être reprise dimanche par Lille qui défiera Toulouse.
L’OM va quitter Marseille
Pour les finances de l’OM cette troisième place et donc une qualification directe en Ligue des champions est quasiment obligatoire et il ne faut donc prendre aucun risque. Comme nous l’apprend RMC Sport ce samedi, le club phocéen aurait donc décidé de se rendre du côté de Marbella pour une grande mise au vert avant le match contre Lorient le samedi 18 avril prochain. À l’arrivée de Habib Beye en février dernier, les Marseillais s’étaient d’ailleurs déjà rendus dans ce coin de l’Espagne et cela avait plu aux joueurs qui sont donc contents de cette décision.
Une fin de saison clémente pour l’OM
Après ce succès acquis contre le FC Metz, il ne reste plus que cinq matchs à l’OM dans cette fin de saison. Les Marseillais vont donc se rendre à Lorient le 18 avril, puis ils recevront Nice, avant de défier Nantes puis Le Havre à l’extérieur. La dernière rencontre de la saison se jouera au Vélodrome avec la réception du Stade Rennais, le 16 mai. D’ici là, les supporters du club phocéen espéreront avoir déjà validé leur place en Ligue des champions, ce qui leur enlèverait un immense poids et permettrait alors de réaliser un mercato ambitieux.