Départ de Marseille : La grande décision à l’OM !

Alexis Brunet

La fin de saison s’annonce palpitante pour l’OM. Les joueurs de Habib Beye n’ont plus que la Ligue 1 à disputer et ils doivent impérativement accrocher la troisième place minimum pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour y arriver, le club phocéen a décidé de prendre une grande décision. Explications.

Vendredi soir, l’OM recevait le FC Metz au Vélodrome pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Sans surprise, les Marseillais sont venus à bout du dernier du championnat en s’imposant 3-1 grâce à des réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Hamed Traoré. Une victoire capitale car elle permet au club phocéen de s’emparer de la troisième place, qui pourrait lui être reprise dimanche par Lille qui défiera Toulouse.

⚽️ Les 3 points sont là ! Hamed Traore offre le 3e but à l'OM#OMFCM pic.twitter.com/mmK1MzOkUO — L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026

L’OM va quitter Marseille Pour les finances de l’OM cette troisième place et donc une qualification directe en Ligue des champions est quasiment obligatoire et il ne faut donc prendre aucun risque. Comme nous l’apprend RMC Sport ce samedi, le club phocéen aurait donc décidé de se rendre du côté de Marbella pour une grande mise au vert avant le match contre Lorient le samedi 18 avril prochain. À l’arrivée de Habib Beye en février dernier, les Marseillais s’étaient d’ailleurs déjà rendus dans ce coin de l’Espagne et cela avait plu aux joueurs qui sont donc contents de cette décision.