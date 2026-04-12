OM - «Des joueurs venus pour De Zerbi...» : Habib Beye en danger ? Le débat enflammé sur Canal+ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans une saison tourmentée, l’OM a connu un véritable tournant en février. Arrivé sur le banc phocéen en 2024, Roberto De Zerbi a quitté le club, remplacé peu de temps après par Habib Beye. Alors que les débuts du coach sénégalais sont compliqués, un problème concernant le prochain mercato estival a été évoqué sur Canal +. Explications.

L’OM dans la douleur. Ce vendredi, le club phocéen, peu convaincant, s’est néanmoins imposé face à la lanterne rouge le FC Metz (3-1). Une victoire importante, qui permet à la formation d’Habib Beye de rester engagée dans la lutte pour la qualification directe en Ligue des Champions. Néanmoins, depuis sa prise de fonction il y a déjà plusieurs semaines, le coach sénégalais ne parvient clairement pas à convaincre.

🗣️ Habib Beye 🇸🇳 : « 𝗝’𝗔𝗜 𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨’𝗢𝗡 𝗠𝗘 𝗥𝗔𝗠𝗘̀𝗡𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗢𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗨̀ 𝗝𝗘 𝗗𝗢𝗜𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥, qu’on retient que les choses négatives… » 🙄



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« Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi » Ce dimanche soir sur le plateau de Canal +, Samir Nasri et Laure Boulleau ont soulevé un problème assez important concernant la composition de l’effectif mis à la disposition d’Habib Beye à l’OM. « Le travail du futur directeur sportif de l'OM ? Compliqué. Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi, qui sont venus pour la direction sportive, est-ce qu'ils veulent continuer avec cette nouvelle direction ? », a d’abord lancé l’ancien joueur de l’OM, d’Arsenal, ou encore de Manchester City, rejoint dans la foulée par l’ancienne joueuse du PSG.