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OM - «Des joueurs venus pour De Zerbi...» : Habib Beye en danger ? Le débat enflammé sur Canal+ !

OM - «Des joueurs venus pour De Zerbi...» : Habib Beye en danger ? Le débat enflammé sur Canal+ !
Benjamin Labrousse -
Rédacteur
Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans une saison tourmentée, l’OM a connu un véritable tournant en février. Arrivé sur le banc phocéen en 2024, Roberto De Zerbi a quitté le club, remplacé peu de temps après par Habib Beye. Alors que les débuts du coach sénégalais sont compliqués, un problème concernant le prochain mercato estival a été évoqué sur Canal +. Explications.

L’OM dans la douleur. Ce vendredi, le club phocéen, peu convaincant, s’est néanmoins imposé face à la lanterne rouge le FC Metz (3-1). Une victoire importante, qui permet à la formation d’Habib Beye de rester engagée dans la lutte pour la qualification directe en Ligue des Champions. Néanmoins, depuis sa prise de fonction il y a déjà plusieurs semaines, le coach sénégalais ne parvient clairement pas à convaincre.

« Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi »

Ce dimanche soir sur le plateau de Canal +, Samir Nasri et Laure Boulleau ont soulevé un problème assez important concernant la composition de l’effectif mis à la disposition d’Habib Beye à l’OM. « Le travail du futur directeur sportif de l'OM ? Compliqué. Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi, qui sont venus pour la direction sportive, est-ce qu'ils veulent continuer avec cette nouvelle direction ? », a d’abord lancé l’ancien joueur de l’OM, d’Arsenal, ou encore de Manchester City, rejoint dans la foulée par l’ancienne joueuse du PSG.

« Est-ce qu'Habib Beye il faut le garder ? »

« Le directeur sportif de l'OM va avoir des dossiers à gérer. Est-ce qu'Habib Beye il faut le garder ? Les joueurs qui sont en prêts, d'autres qui vont revenir, ceux venus pour De Zerbi, c'est un vrai chantier », a ainsi lâché Laure Boulleau. Avec l’arrivée de Stéphane Richard à la tête du club marseillais à partir du 1er juillet prochain, l’OM peut-il réaliser un mercato adapté aux demandes d’Habib Beye ? Affaire à suivre de près, même si cela dépendra également du classement final de Marseille en championnat…

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