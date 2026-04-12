OM - «Des joueurs venus pour De Zerbi...» : Habib Beye en danger ? Le débat enflammé sur Canal+ !

Dans une saison tourmentée, l’OM a connu un véritable tournant en février. Arrivé sur le banc phocéen en 2024, Roberto De Zerbi a quitté le club, remplacé peu de temps après par Habib Beye. Alors que les débuts du coach sénégalais sont compliqués, un problème concernant le prochain mercato estival a été évoqué sur Canal +. Explications.
L’OM dans la douleur. Ce vendredi, le club phocéen, peu convaincant, s’est néanmoins imposé face à la lanterne rouge le FC Metz (3-1). Une victoire importante, qui permet à la formation d’Habib Beye de rester engagée dans la lutte pour la qualification directe en Ligue des Champions. Néanmoins, depuis sa prise de fonction il y a déjà plusieurs semaines, le coach sénégalais ne parvient clairement pas à convaincre.
« Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi »
Ce dimanche soir sur le plateau de Canal +, Samir Nasri et Laure Boulleau ont soulevé un problème assez important concernant la composition de l’effectif mis à la disposition d’Habib Beye à l’OM. « Le travail du futur directeur sportif de l'OM ? Compliqué. Il faudra gérer les joueurs qui sont venus pour De Zerbi, qui sont venus pour la direction sportive, est-ce qu'ils veulent continuer avec cette nouvelle direction ? », a d’abord lancé l’ancien joueur de l’OM, d’Arsenal, ou encore de Manchester City, rejoint dans la foulée par l’ancienne joueuse du PSG.
« Est-ce qu'Habib Beye il faut le garder ? »
« Le directeur sportif de l'OM va avoir des dossiers à gérer. Est-ce qu'Habib Beye il faut le garder ? Les joueurs qui sont en prêts, d'autres qui vont revenir, ceux venus pour De Zerbi, c'est un vrai chantier », a ainsi lâché Laure Boulleau. Avec l’arrivée de Stéphane Richard à la tête du club marseillais à partir du 1er juillet prochain, l’OM peut-il réaliser un mercato adapté aux demandes d’Habib Beye ? Affaire à suivre de près, même si cela dépendra également du classement final de Marseille en championnat…