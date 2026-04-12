Roberto De Zerbi était «fou» à l’OM : «Il était capable de disjoncter et d’insulter tout le monde»

Roberto De Zerbi a entrainé l'OM pendant une saison et demi. Ayant évolué sous les ordres du coach italien à Marseille, ce joueur s'est prononcé sur son caractère. Selon ses dires, Roberto De Zerbi pouvait avoir de gros excès de colère lorsqu'il était sur le banc de l'OM.
A la fin de la saison 2023-2024, l'OM de Frank McCourt a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Et après avoir passé un an et demi sur le banc marseillais, le technicien italien a été remplacé par Habib Beye. Lors d'un entretien accordé à Carré, Valentin Rongier est revenu sur sa cohabitation avec Roberto De Zerbi à Marseille, ayant défendu les couleurs de l'OM pendant six saisons (2019-2025).
«Sa vie, c’est foot du lundi au dimanche»
« L’entraîneur le plus fou que j'ai eu ? Il y a différents types de folie et il y en a deux que je vais nommer. Monsieur Sampaoli, pour sa folie de tous les jours, et Monsieur Roberto De Zerbi pour sa folie du foot. Il n’est pas fou au quotidien, mais il est tellement animé par cette passion, que parfois, sans s’en rendre compte, il n’est pas loin de la folie », a confié Valentin Rongier, actuel milieu de terrain du Stade Rennais, avant de poursuivre.
«Ce n’est pas un rôle qu’il joue»
« Il était capable de disjoncter et d’insulter tout le monde parce qu'on ratait un circuit de passe. C’est pour te montrer le degré d’exigence que le mec met à ses séances et la passion qu'il a. Au début, tu te dis qu’il surjoue, qu’il veut nous prouver quelque chose, mais en fait, tu te rends compte que sa vie, c’est foot du lundi au dimanche, il n'y a pas de pause. Ce n’est pas un rôle qu’il joue », a affirmé Valentin Rongier, ancien pensionnaire de l'OM.