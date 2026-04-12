Roberto De Zerbi était «fou» à l’OM : «Il était capable de disjoncter et d’insulter tout le monde»

Amadou Diawara

Roberto De Zerbi a entrainé l'OM pendant une saison et demi. Ayant évolué sous les ordres du coach italien à Marseille, ce joueur s'est prononcé sur son caractère. Selon ses dires, Roberto De Zerbi pouvait avoir de gros excès de colère lorsqu'il était sur le banc de l'OM.

A la fin de la saison 2023-2024, l'OM de Frank McCourt a décidé de miser sur Roberto De Zerbi. Et après avoir passé un an et demi sur le banc marseillais, le technicien italien a été remplacé par Habib Beye. Lors d'un entretien accordé à Carré, Valentin Rongier est revenu sur sa cohabitation avec Roberto De Zerbi à Marseille, ayant défendu les couleurs de l'OM pendant six saisons (2019-2025).

OM : La discussion révélée entre Medhi Benatia et un journaliste https://t.co/hnACZdNB1j — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Sa vie, c’est foot du lundi au dimanche» « L’entraîneur le plus fou que j'ai eu ? Il y a différents types de folie et il y en a deux que je vais nommer. Monsieur Sampaoli, pour sa folie de tous les jours, et Monsieur Roberto De Zerbi pour sa folie du foot. Il n’est pas fou au quotidien, mais il est tellement animé par cette passion, que parfois, sans s’en rendre compte, il n’est pas loin de la folie », a confié Valentin Rongier, actuel milieu de terrain du Stade Rennais, avant de poursuivre.