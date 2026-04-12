Habib Beye : La statistique terrible depuis son arrivée à l’OM

Amadou Diawara

Ayant quitté le banc du Stade Rennais le 9 février, Habib Beye a signé à l'OM neuf jours plus tard. Depuis son départ de Bretagne pour migrer vers la Côte d'Azur, le coach sénégalais voit son ancien club se relancer totalement avec Franck Haise. Et cette statistique interpelle.

Le 10 février, l'OM de Frank McCourt a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué le club marseillais sur son site officiel.

Mercato - OM : Transfert à 50M€, le gros coup raté par Marseille ? https://t.co/n23QLS1n9H — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Le Stade Rennais se régale sans Habib Beye Après avoir quitté le banc du Stade Rennais le 9 février, Habib Beye a pris la place de Roberto De Zerbi à l'OM neuf jours plus tard. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire sur le site officiel du club phocéen.